Как успешные бизнесмены из России и Саудовской Аравии встретились в Москве
Предприниматели и чиновники обсудили многомиллиардные проекты
В Москве проходит Российско-Саудовский инвестиционный форум, приуроченный к первому визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда.
В Москве 5 октября проходит Российско-Саудовский инвестиционный форум, приуроченный к первому визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда. На фото министр экономического развития России Максим Орешкин
1/10
Министр торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджед аль-Кассаби (второй слева) и министр энергетики Росии Александр Новак
2/10
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (справа). РФПИ и Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) – организаторы этого форума
3/10
Основной владелец АФК Владимир Евтушенков (слева)
4/10
Президент «Алросы» Сергей Иванов
5/10
Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер дает интервью
6/10
Бизнесмен Давид Якобашвили
7/10
Саудовская делегация
8/10
Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков (справа)
9/10
Символика форума
10/10
Самые популярные галереи