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Как успешные бизнесмены из России и Саудовской Аравии встретились в Москве

Предприниматели и чиновники обсудили многомиллиардные проекты
В Москве проходит Российско-Саудовский инвестиционный форум, приуроченный к первому визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда.
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