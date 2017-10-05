Как успешные бизнесмены из России и Саудовской Аравии встретились в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

В Москве 5 октября проходит Российско-Саудовский инвестиционный форум, приуроченный к первому визиту в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда. На фото министр экономического развития России Максим Орешкин

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