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Потребители увеличили расходы на покрытие старых долгов

Российские потребители взяли рекордный объем кредитов на обслуживание старых долгов в первом полугодии 2018 г. Речь идет о сумме в 68,3 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма рефинансированных кредитов в июле 2018 г. составила 14,6 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Рефинансирование автокредитов выросло в 1,6 раза – до 171,9 млн руб. По кредитным картам оно составило 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 г.

По ипотеке пиковые объемы рефинансированных кредитов отмечались в мае 2018 г. – почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 г. потребители рефинансировали кредиты этого типа на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом повышения ключевой ставки ЦБ едва ли банки продолжат курс на снижение ставок… Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 г.», – считает руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что из-за долгов перед банками более миллиона россиян попали в категорию невыездных. На 1 сентября приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга, таким образом, составляла 377 000 руб. Всего в списке невыездных находилось 2,8 млн должников различных категорий, включая алиментщиков и должников по штрафам. Это на 1,2 млн больше, чем на 1 сентября 2017 г.