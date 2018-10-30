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Потребители увеличили расходы на покрытие старых долгов

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Российские потребители взяли рекордный объем кредитов на обслуживание старых долгов в первом полугодии 2018 г. Речь идет о сумме в 68,3 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма рефинансированных кредитов в июле 2018 г. составила 14,6 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Рефинансирование автокредитов выросло в 1,6 раза – до 171,9 млн руб. По кредитным картам оно составило 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 г.

По ипотеке пиковые объемы рефинансированных кредитов отмечались в мае 2018 г. – почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 г. потребители рефинансировали кредиты этого типа на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом повышения ключевой ставки ЦБ едва ли банки продолжат курс на снижение ставок… Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 г.», – считает руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что из-за долгов перед банками более миллиона россиян попали в категорию невыездных. На 1 сентября приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга, таким образом, составляла 377 000 руб. Всего в списке невыездных находилось 2,8 млн должников различных категорий, включая алиментщиков и должников по штрафам. Это на 1,2 млн больше, чем на 1 сентября 2017 г.

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Политика
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Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД

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Президент США Дональд Трамп дал указание Госдепартаменту и нескольким другим ведомствам подготовить для Конгресса доклад о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил Белый дом.

В документе указано, что президент поручил госсекретарю, а также министрам обороны, финансов, торговли и директору Национальной разведки «подготовить для Конгресса доклад по вопросам выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Трамп особо выделил раздел 1244 закона о национальной обороне (оборонный бюджет) на 2019 финансовый год, в котором идет речь о нарушениях договора о РСМД со стороны России и лицах, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против России, отмечает «Интерфакс».

Трамп объявил о выходе США из договора о РСМД 20 октября, обвинив Россию в его невыполнении. МИД России назвал обвинения надуманными. Сейчас российское внешнеполитическое ведомство готовит ответ на переданный России перечень вопросов, касающихся договора, рассказал на минувших выходных министр иностранных дел Сергей Лавров.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

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Политика
Новости

Врио губернатора Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

Ведомости
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сегодня отправил в отставку правительство региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности — до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу», — заявил Осипов. По его словам, ему бы хотелось «максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс».

Экс-губернатор региона Наталья Жданова, руководившая краем с 2016 г. подала в отставку 11 октября. На выборах в законодательное собрание в регионе в сентябре результат «Единой России» стал одним из худших по стране — 28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР.

Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября. Осипов с 2013 г. по июнь 2018 г. занимал пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. 

Выборы губернатора Забайкальского края должны состояться в сентябре 2019 г.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» рассказал о новом контракте поставок автомобилей на Кубу

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Производитель автомобилей Lada «АвтоВАЗ» намерен заключить контракт о поставках на Кубу 513 машин для такси, полиции и госучреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуарда Вайно на бизнес-форуме в Гаване.

В 2018 г. российская компания возобновила поставки автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. В январе в Гавану было поставлено 344 автомобиля Lada Vesta для использования в такси. «Естественно, мы не хотим на этом останавливаться. Ведутся переговоры, готов новый контракт на 513 автомобилей. Из нового контракта, который мы в ближайшее время должны подписать, будут не только такси, но и автомобили по заказу полиции и госучреждений», – рассказал Вайно.

Топ-менеджер уточнил, что «АвтоВАЗ» готов, «естественно, продавать больше». Сейчас компания ведет «интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором», – отметил он.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что в первом полугодии 2018 г. продажи Lada на внешних рынках увеличились на 64% до 16 592 шт. «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» – Казахстан и Белоруссия, в эти страны было продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. До 2014 г. ключевым экспортным рынком компании являлась Украина. В 2012–2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 автомобилей.

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Бизнес
Новости

Япония анонсировала логистический эксперимент с использованием Транссиба

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Логистический эксперимент с использованием Транссибирской железнодорожной магистрали и паромной линии DBS между Россией, Японией и Южной Кореей намерены провести японские власти. Об этом на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке, рассказал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси, передает «Прайм».

По словам Сатоси, правительство Японии проявляет большой интерес к логистическим маршрутам через Японское море. Эксперимент с использованием Транссиба оно планирует провести в текущем финансовом году. В апреле 2018 г. в тестовом режиме был осуществлен «заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай», рассказал он. Сатоси отметил более высокую скорость перевозки на этом маршруте в сравнении с использованием порта Далянь, но и указал на выявление требующих решения задач.

Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном по воздуху или по морю, отмечает «РИА Новости». По данным японского министерства транспорта, сроки морской транспортировки в среднем составляют 53–62 дня.

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Бизнес
Новости

AliExpress протестировал частичную предоплату товара на российских покупателях

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Китайские ритейлеры, входящие в Alibaba Group – AliExpress и Tmall, – протестировали программу частичной оплаты товаров в преддверии традиционной китайской распродажи 11 ноября. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, первый взнос для покупателей составил 10% стоимости товара, а остаток можно было выплатить в течение нескольких недель. Участие в программе давало право получения товаров в приоритетном порядке.

Сначала предполагалось продавать товары по предоплате с 20 октября до 10 ноября, но из-за большой популярности услуги предложение оказалось недоступно уже 29 октября. На Tmall им успели воспользоваться до 10% покупателей, по AliExpress данные не раскрываются. В AliExpress заявили, что «очень довольны» результатами теста и рассчитывают повторить программу в ходе других крупных распродаж.

Самыми популярными товарами, приобретенными по новой системе, оказались бытовая техника и электроника. Китайские ритейлеры совместили предзаказ и «сильно урезанную рассрочку», которые многие российские компании используют уже несколько лет, пояснила представитель группы «М.видео-Эльдорадо». «Единственное, что сделано впервые, – это то, что будут заморожены цены, и за те же самые рубли клиент сможет купить товар через какое-то время», – отмечает управляющий партнер интернет-магазина «220 вольт» Алексей Федоров.

Китайские интернет-площадки фактически тестировали систему предпродаж и платного резервирования товара, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперимент позволил AliExpress бронировать контейнерные отправки и прогнозировать пиковую нагрузку на склады. Эксперт прогнозирует интерес к этой системе со стороны ритейла.

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Экономика
Новости

Пивовары предупредили правительство о росте цен из-за повышения экосбора

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Представители бизнеса раскритиковали инициативу Минприроды о повышении с 2019 г. ставки по экологическому сбору по товарам и упаковке 54 категорий, которые бизнес должен утилизировать. «Увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов»,— цитирует «Коммерсантъ» письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова на имя премьера Дмитрия Медведева. Мамонтов подтвердил факт отправки письма, в пресс-службе правительства заявили, что его пока не видели.

Общественное обсуждение поправок Минприроды в постановление правительства формально завершилось на прошлой неделе, но в ведомстве заявляли, что готовы продолжить дискуссию. Пивовары считают опасным единовременное повышение экосбора для металлических упаковок из алюминия с текущих 2423 руб. за тонну до 20 000 руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3844 руб. за тонну до 10 432 руб. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет»,— предлагает Мамонтов. Ранее с аналогичным предложением выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров

Не согласен с инициативой Минприроды и Национальный союз производителей молока. Организация направила письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. Производители предлагают проиндексировать экосбор на 2019 г. – умножить актуальные ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017–2019 гг., который составляет 1,114.

Ассоциация «РусПэк», в которую входят, в частности, Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble, в своем отзыве на проект Минприроды указывают, что ведомство озвучивает инициативу «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков». Источник издания относит к ним в том числе переработчика отходов «Тайгер-Сибирь» из Новосибирска и подмосковный завод по переработке пластмасс «Пларус». Также ассоциация отмечает непрозрачность ценообразования этого рынка. Например, стоимость транспортировки отходов по разным регионам может варьироваться от 833 до 3575 руб. за тонну, а утилизации — от 7600 до 65 150 руб. за тонну.

Повышение ставок экосбора по предложенному Минприроды сценарию может привести к увеличению платежей участниками федерального рынка с нынешних 100-200 млн руб. до 500 млн руб., говорит собеседник издания в крупной пищевой компании. Это приведет к росту цен на продукцию минимум на 0,5–1%, уверено он.

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Политика
Новости

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошла авария

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На судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя завода. По его словам, инцидент случился из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду.

В результате происшествия пострадало четверо рабочих, которые при затоплении оказались в воде и получили переохлаждение, сказал начальник пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев. Он отметил, что сейчас им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших госпитализирован с травмой брюшной полости, уточняет ТАСС. На месте продолжаются поиски пятого пострадавшего, добавляет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам «Адмирал Кузнецов» не пострадал: авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ, сообщает «РИА Новости». Судно совершило переход на другой судоремонтный завод, уточняет «Интерфакс».

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он вошел в состав Северного флота в начале 1991 г. Судно может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружено противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. «Адмирал Кузнецов» проходил плановый доковый ремонт с сентября.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

Политика
Новости

Клинтон может принять участие в следующих выборах президента США

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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон допустила свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2020 г. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

Сначала Клинтон отрицательно ответила на вопрос, хотела бы она баллотироваться на пост президента в 2020 г. Однако журналист, которая брала интервью отметила, что Клинтон сделала паузу, отвечая на вопрос. После этого замечания Клинтон сказала, что хотела бы быть президентом, но выразила надежду, что следующим президентом США в любом случае будет демократ.

«Я думаю с надеждой, что в январе 2021 г. в Овальном кабинете будет находиться демократ, будет много работы. Я имею в виду, что мы смутили всех в мире, включая нас самих», – заявила Клинтон. По ее словам, сейчас как враги, так и сторонники США не имеют представления, что страна поддерживает и что считает важным. Клинтон отметила, что не хочет думать о президентских выборах, пока не пройдут промежуточные выборы в конгресс США в ноябре. «Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить демократию в Белом доме в январе 2021 г.», – заключила Клинтон.

Клинтон – член демократической партии США. С 2001 по 2009 г. она была сенатором от штата Нью-Йорк. Потом до 2013 г. занимала должность госсекретаря. Клинтон могла принять участие в выборах президента в США 2008 г., однако на праймериз проиграла Бараку Обаме, который впоследствии выиграл выборы. В 2016 г. Клинтон выдвигалась на пост президента США, но проиграла республиканцу Дональду Трампу. Сейчас Клинтон 71 год.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Стиль жизни
Новости

Футбольный клуб «Реал» уволил главного тренера

Ведомости
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Совет директоров футбольного клуба «Реал» принял решение о прекращении контракта с главным тренером Хуленом Лопетеги. Об этом говорится на сайте «Реала».

«Это решение, принятое с максимальной ответственностью, сделано для поворота в судьбе команды в то время, когда все цели этого сезона все еще достижимы», – говорится в заявлении. Совет директоров считает, что есть большое несоответствие между качеством состава «Реала» и результатами команды, уточняется там же.

Клуб выразил благодарность Лопетеги и пожелал ему «всего наилучшего» в будущей карьере. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, который тренировал резервную команду «Реала».

Лопетеги был назначен главным тренером «Реала» летом 2018 г. До этого он с 2016 г. тренировал сборную Испании. Под его руководством команда выиграла отборочный турнир к ЧМ-2018.

На данный момент «Реал» занимает 9-е место по итогам 10 туров в чемпионате Испании. В воскресенье команда со счетом 1:5 проиграла «Барселоне», которая пока лидирует в турнире. В прошлом сезоне чемпионом страны была «Барселона», в позапрошлом – «Реал».

В июле «Реал» покинул португальский футболист Криштиану Роналду, игравший в клубе почти десять лет. Он перешел в итальянский «Ювентус».

Десять самых дорогих спортсменов мира

Экономика
Новости

Силуанов рассказал о напряжении в обществе из-за разницы доходов

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что в обществе есть напряжение из-за разницы доходов. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на «Первом канале».

Россия близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером по неравенству благосостояния, на долю 10% самых обеспеченных людей в России приходится 82% богатства страны, процитировал ведущий программы Владимир Познер доклад Сredit Suisse. После этого он спросил министра, собирается ли правительство делать что-то с тем, что в России большой разрыв в уровне доходов населения. Познер отметил, что большой разрыв доходов населения представляет социальную опасность. «Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе», – ответил Силуанов.

Он также рассказал, что часто поступают два предложения: повысить налог на богатых и ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Насчет первой идеи Силуанов сказал: «На самом деле, мы это сделали. Повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и т.д.». Богатые люди могут вывести деньги из страны, к тому же, подоходный налог в 13% «устоялся», прокомментировал второе предложение министр. По его словам, менять законодательство, «которые мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, было бы неправильно».

Силуанов отметил, что надо повышать зарплаты и пенсии и напомнил, что по статистике самый маленький доход в России у молодых людей, имеющих одного или двух детей: «Им надо помогать больше всего». После этого Познер заметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». На что вице-премьер ответил: «И так и так».

Все работающие россияне платят налог в 13% от дохода вне зависимости от его размера. При этом налог на имущество физических лиц имеет дифференциацию: ставка зависит от стоимости недвижимости. Кроме этого, повышенный налог есть у автомобилей, чья стоимость превышает 3 млн руб.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Авто
Новости

Audi отзовет в России более 6000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель Audi в России («Фольксваген Груп Рус») объявил об отзыве более 6000 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Ростандарта.

Под отзыв попало 6687 автомобилей марок A4, А5, А6 и Q6, которые были проданы с 2012 по 2017 гг., уточняется в сообщении. Причина – возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

В конце 2017 г. Audi объявила об отзыве почти 2000 автомобилей на российском рынке из-за возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Тогда под отзыв попали Audi A4, A5 и Q5.

Audi представила новый семейный кроссовер Q3

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