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Песков рассказал о решении Путина и Лукашенко встретиться еще раз до Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу до конца года. Об этом сообщает ТАСС. Ранее о такой договоренности сообщили белорусские СМИ. «Лидеры договорились встретиться до конца года», – сказал Песков.

Лидеры двух стран провели встречу 25 декабря, Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, присутствовавший на ней, рассказал, что Лукашенко не удалось на переговорах с Путиным добиться пересмотра цен на газ в будущем году. Переговоры длились около четырех часов. Стороны обсуждали двусторонние отношения, налоговый маневр в России, цены на российский газ для Белоруссии, уточнял Силуанов.

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», – отмечал он. В частности, решено создать рабочую группу из представителей правительств России и Белоруссии, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции и решению тех вопросов, которые беспокоят правительства России и Белоруссии. «По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и начиная с 2020 г. выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии», – продолжил он. На уточняющие вопросы Силуанов ответить отказался.

На предыдущей встрече с Путиным, которая состоялась 6 декабря, Лукашенко требовал единых с Россией цен на газ. По словам белорусского президента, тариф «Газпрома» для транспортировки газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до Белоруссии составляет почти $3 за 1000 куб. м на 100 км, в то время как тариф для российских потребителей – порядка $1, т. е. в 3 раза меньше. Путин посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива.