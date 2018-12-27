Финансы

Новости

Стоимость нефти WTI выросла на 10%

Мировые цены на нефть растут в ночь на четверг, стоимость нефти марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже увеличилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.00 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 10,39% и достигла $46,95 за баррель. По состоянию на 1:50 мск стоимость нефти WTI с поставкой в феврале составляла $46,22 за баррель (+7,96% с начала торгов).

На 1:50 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 7,96%, до $54,84 за баррель.

В последние дни негативное влияние на мировые цены на нефть оказывало повышение базовой ставки Федеральной резервной системой США, говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, «Роснефть» в консервативный прогноз на 2019 г. заложила цену на нефть на уровне $50–53 за баррель. Каковы оптимистический или базовый сценарий, он не уточнил.

В свою очередь президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания ожидает стоимость нефти в следующем году на уровне $60 за баррель. По его мнению, нынешние низкие цены в 2019 г. скорректируются.