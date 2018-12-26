Цена на нефть ушла ниже $50

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













ОПЕК уже предприняла словесные интервенции в расчете скорректировать нефтяные котировки Christian Hartmann / Reuters

Утром 26 декабря трейдеры протестировали новый уровень цен на нефть, пробив психологически важную отметку в $50 за барр., следует из данных Bloomberg. В 8.46 и 9.04 по московскому времени на межконтинентальной бирже, где торгуется нефть, трейдеры внесли в систему электронных торгов заявки на покупку нефти по $49,93 за барр. Но продавцов, готовых на сделку по такой цене, не нашлось.

К 13.15 цена на нефть отскочила до $51 за барр. Но если до прошлой недели основной причиной падения нефтяных котировок назывались рост запасов в хранилищах и выросший уровень добычи в странах – участниках сделки ОПЕК+, то сейчас давление на них оказывает в большей степени обвал фондовых рынков, объясняют опрошенные эксперты.

За пять дней до католического рождества (25 декабря) индекс S&P 500 снизился на 8% до 2351 пункта, а NASDAQ composite – на 10% до 6192 пунктов.

«Или начинается глобальный экономический кризис, и тогда обвал продолжится и мы сможем снова увидеть $27 за бочку, или кризис не начнется — и тогда, скорее всего, стоимость нефти уйдет обратно на $60, — говорит аналитик АКРА Василий Танурков. — Проблема в том, что сейчас кризис может начаться собственно из-за обвала фондового рынка».