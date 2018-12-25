Инвестбанки резко ухудшили прогноз цен на нефть в 2019 году
За три месяца она подешевела более чем на 40%
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Добыча и экспорт американской нефти могут сильно вырасти во втором полугодии 2019 года
Nick Oxford / Reuters
Несмотря на недавнее соглашение ОПЕК и ее союзников о сокращении нефтедобычи, инвесторы обеспокоены перспективами рынка, на котором может сформироваться избыток предложения. С пика в начале октября цены на нефть упали более чем на 40% и достигли минимума за полтора года, причем в понедельник марки Brent и WTI подешевели на 6,2% и 6,7% соответственно.
На этом фоне аналитики 13 инвестбанков, опрошенные The Wall Street Journal, резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 г.
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