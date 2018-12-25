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Bloomberg: Трамп задумался об увольнении министра финансов США

Президент США Дональд Трамп задумался об увольнении министра финансов Стивена Мнучина, передает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к главе государства. По информации агентства, Трамп недоволен работой Мнучина из-за «потерь на фондовом рынке».

По словам одного из источников, возможность отставки министра напрямую зависит от ситуации на фондовом рынке. В воскресенье, 23 декабря, Мнучин в экстренном порядке провел заседание с руководителями шести крупнейших в США банков. Речь идет о JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup, уточняет CNBC. По итогам встречи руководители банков заявили, что проблем с ликвидностью у них нет.

Трамп после инаугурации рассматривал фондовый рынок как ориентир для своего президентства, а Мнучин не сдержал сделанного публично обещания стабилизировать фондовый рынок, отмечает Bloomberg. Акции американских компаний продолжили дешеветь в канун Рождества, индекс S&P 500 снизился на 2,7%, достигнув самого низкого уровня за последние 20 месяцев. «Президент ищет козла отпущения. Теперь, когда он признал, что не может уволить Пауэлла (председателя ФРС Джерома Пауэлла. – "Ведомости"), мишенью Трампа может стать Мнучин», – пишет Bloomberg.

«В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником», – заявил агентству бывший чиновник минфина Стивен Майроу. Пресс-секретарь минфина не стал комментировать информацию о возможной отставке Мнучина, перенаправив запрос в Белый дом.

Как отмечает Bloomberg, недовольство работой Пауэлла могло стать причиной размышлений Трампа относительно Мнучина. По информации источников агентства, президент пытался узнать, мог ли кто-нибудь из его советников напрямую встретиться с Пауэллом. Такая ситуация могла бы подорвать авторитет министра финансов, пишет Bloomberg: сейчас именно Мнучин доносит позицию Белого дома до руководителя ФРС на еженедельных встречах.

Трамп неоднократно критиковал политику ФРС. «Единственной проблемой нашей экономики является ФРС. Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами "шатдауна" из-за границ. ФРС как мощный гольфист, который не может забить, потому что у него нет дара – он не в состоянии загнать шар в лунку!» – написал Трамп в Twitter 24 декабря.

На прошлой неделе ФРС повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. В 2018 г. это уже четвертое повышение ставки. Трамп выступал против него.