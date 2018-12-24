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Трамп назвал ФРС единственной проблемой американской экономики

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) единственной проблемой американской экономики. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Единственной проблемой нашей экономики является ФРС. Они не чувствуют рынок, не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами "шатдауна" из-за границ. ФРС как мощный гольфист, который не может забить, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!» — написал Трамп.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп недоволен решением ФРС повысить базовую ставку и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла.

ФРС на последнем в этом году заседании, проходившем 18–19 декабря, ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25–2,5%. Это уже четвертое повышение в текущем году. В следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки.