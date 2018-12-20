ФРС подняла учетную ставку на 25 базисных пунктов

На 2019 год запланировано еще два повышения

Председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл на пресс-конференции в Вашингтоне Susan Walsh / AP Photo

Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов – теперь это 2,25-2,50% годовых. На 2019 г. запланировано еще два повышения ставки, хотя в сентябре ФРС предупреждала о трех.

Повышение было ожидаемым: опрошенные Reuters аналитики единогласно указывали, что ФРС поднимет ставку на этом заседании.

Одновременно с объявлением о повышении ставки ФРС сообщила, что ухудшила прогноз роста ВВП: в 2018 г. будет не 3,1%, а 3%, а в 2019 г. – не 2,5%, а 2,3%. Прогноз на 2020 и 2021 гг. остался прежним – 2% и 1,8% соответственно.

Председатель ФРС Джером Пауэлл назвал экономику США очень здоровой – в этом году экономические показатели стали самыми высокими с кризисного 2008 г. «Экономический рост сейчас значительно быстрей, чем в прогнозах на следующие годы, – радовался он (цитата по ТАСС). – Безработица падает, инфляция будет держаться возле целевого показателя в 2%, а перспективы развития позитивны».

Прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018-2019 гг. также изменен – ожидается не 2,1% и 2,0%, а 1,9% в оба года; базовая инфляция (Core PCE) ускорится: с 1,9% в 2018 г. до 2% в 2019 г. Прогноз безработицы остался прежним: ФРС считает, что она снизится с нынешних 3,7% до 3,5% к концу следующего года.

После объявления ФРС индекс S&P 500 за час потерял почти 3% и достиг 2501,04 пункта к 23.20 мск – последний раз он находился на таких отметках в сентябре 2017 г.

Рубль в среду дешевел с открытия торгов и на повышение ставок ФРС реагировал вяло: к 23.26 мск курс доллара вырос на 20 коп. до 67,49 руб., евро – на 36 коп. до 76,79 руб. по сравнению курсами, зафиксированными при окончании торгов во вторник.

Во вторник же Белый дом призвал ФРС отказаться от повышения ставки – по мнению администрации, это навредит. «ФРС должна сделать паузу в увеличения учетной ставки – не потому, что рост замедляется, а потому, что рост силен, в то время как инфляция едва замета», – заявил экономический советник президента США Питер Наварро в интервью телеканалу CNBC (цитата по «Прайму»).

Критиковал ФРС и президент Дональд Трамп. В понедельник он назвал удивительным, что ФРС рассматривает повышение ставки «при очень сильном долларе и практически отсутствии инфляции, когда вокруг нас взрывается внешний мир, Париж горит, а Китай падает».