Экономика / Мировая экономика

Чего ждать от последнего в году заседания Федеральной резервной системы

Американская монетарная политика может заметно измениться
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Федеральная резервная система США в среду отчитается о последнем в этом году заседании – это произойдет примерно в 22.00 мск. Спустя полчаса председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. И если первая часть события почти не вызывает сомнений – ФРС повысит учетные ставки, то о какой монетарной политике на 2019 г. расскажет Пауэлл, непонятно.

Нынешнее заседание будет самым трудным для Пауэлла, пишет Financial Times (FT). В последнее время он находится под давлением из-за нестабильности на фондовом рынке, признаков замедления экономики и критики со стороны президента США Дональда Трампа. Последний в понедельник назвал «невероятным» тот факт, что ФРС думает об очередном повышении процентных ставок, несмотря на высокий курс доллара, вялую инфляцию и проблемы в экономиках других стран. Во вторник Трамп снова высказался в Twitter против повышения процентных ставок: «Надеюсь, люди из ФРС прочитают сегодняшнюю редакционную колонку The Wall Street Journal перед тем, как совершать очередную ошибку. <...> Почувствуйте рынок, а не просто ориентируйтесь на ничего не значащие цифры. Удачи!»

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