Дешевая нефть больше не выгодна США
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Раньше снижение цен на нефть однозначно было выгодно американской экономике, но теперь ситуация сложнее, и этот принцип больше не работает. Благодаря сланцевому буму США в этом году стали крупнейшим в мире производителем нефти, и значительная часть инвестиций и рабочих мест в стране оказалась связана с нефтяной промышленностью. Поэтому снижение цен на нефть создает риски в важном секторе экономики. Кроме того, за последние десятилетия американские потребители стали не столь чувствительны к изменению цен на топливо.
Некоторые по-прежнему уверены, что снижение цен на нефть выгодно для экономики США. Многие американцы, включая президента Дональда Трампа, придерживаются этой точки зрения. «Нефть дешевеет. Отлично! Это как сильное снижение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! [Баррель нефти стоит] $54, а еще недавно было $82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим цены еще ниже!» – написал Трамп в Twitter 21 ноября.
Но бурное развитие нефтяной промышленности в США заставляет усомниться в справедливости этого распространенного мнения.
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