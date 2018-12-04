Экономика / Мировая экономика

Дешевая нефть больше не выгодна США

Трампу не стоит радоваться снижению цен на нее, предупреждают экономисты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Раньше снижение цен на нефть однозначно было выгодно американской экономике, но теперь ситуация сложнее, и этот принцип больше не работает. Благодаря сланцевому буму США в этом году стали крупнейшим в мире производителем нефти, и значительная часть инвестиций и рабочих мест в стране оказалась связана с нефтяной промышленностью. Поэтому снижение цен на нефть создает риски в важном секторе экономики. Кроме того, за последние десятилетия американские потребители стали не столь чувствительны к изменению цен на топливо.

Некоторые по-прежнему уверены, что снижение цен на нефть выгодно для экономики США. Многие американцы, включая президента Дональда Трампа, придерживаются этой точки зрения. «Нефть дешевеет. Отлично! Это как сильное снижение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! [Баррель нефти стоит] $54, а еще недавно было $82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте опустим цены еще ниже!» – написал Трамп в Twitter 21 ноября.

Но бурное развитие нефтяной промышленности в США заставляет усомниться в справедливости этого распространенного мнения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
kolobs
13:07 04.12.2018
Статья не читается
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике