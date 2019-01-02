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Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3 млн за отмывание доходов

Нацбанк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн), обвинив ее в нарушении украинского законодательства, сообщает пресс-служба регулятора. Решение о штрафе НБУ принял еще в декабре по результатам проверки, но соответствующее сообщение опубликовал только в среду, 2 января.

В сообщении указывается, что «дочка» Сбербанка оштрафована за «повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен ($107 млн)». Сбербанк пока не прокомментировал эту информацию.

Нацбанк отмечает, что «дочка» Сбербанка проводила масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц. Эти операции, по мнению украинского регулятора, могут быть связаны с легализацией доходов и фиктивным предпринимательством. Операции проводились в том числе на основании фиктивных документов, подчеркивается в сообщении.

Под штрафные санкции попали также «Райффайзен банк Аваль», «Первый украинский международный банк», банк «Глобус» и «Банк Фамильный».

В 2017 г. Сбербанк пытался продать 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду. Однако в июле того же года НБУ отказал бизнесменам в покупке украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор указывал, что те «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины».