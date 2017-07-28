Нацбанк Украины отказал Гуцериеву в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Сбербанк объявлял, что планирует закрыть сделку по продаже «дочки» в первом полугодии 2017 г. Nazar Furyk / Zuma / TASS

Нацбанк Украины (НБУ) 28 июля отказал Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка, а также Максиму Микитасю и Павлу Фуксу – в приобретении Проминвестбанка (ПИБ, группа Внешэкономбанка). Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Основанием для решений стало то, что потенциальные покупатели «не представили необходимых и достаточных документов для проверки инвесторов на соответствие требованиям законодательства Украины», сказал представитель НБУ.

Сбербанк 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка латвийскому Norvik Bankа (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской компании, подконтрольной сыну владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева Саиду. В апреле президент Сбербанка Герман Греф говорил, что украинская «дочка» будет продана по цене меньше, чем капитал.

В ответ на запрос представитель Сбербанка сказал, что госбанк «имеет юридические обязательства перед партнерами, запрещающие любые комментарии до совершения сделки».

НБУ в апреле получил документы для согласования от Саида Гуцериева и Григория Гусельникова, которые одновременно являются гражданами Великобритании и России, передает «Интерфакс».

Кому активы?

Человек, близкий к Сбербанку, рассказывал «Ведомостям», что за украинский актив госбанк получит отели Hilton, расположенные в Перми, Екатеринбурге и Кирове, и на них у банка уже есть покупатель – АФК «Система». Человек, близкий к руководству АФК «Система», говорил в апреле, что компания интересовалась отелями, но никакого решения не приняла.

Сбербанк объявлял, что планирует закрыть сделку по продаже «дочки» в первом полугодии 2017 г. В июне Гуцериев сообщал «Интерфаксу», что сделка может быть закрыта в ближайшие два месяца.

В начале июля на украинскую «дочку» Сбербанка появился другой претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня. В середине июля белорусские власти одобрили ему продажу белорусского Паритетбанка за $50 млн, через который он и планирует приобрести украинскую «дочку» Сбербанка. НБУ подтверждал, что получил заявку от Прокопени.

Потенциальными покупателями ПИБа были основатель MosCityGroup Павел Фукс и депутат Верховной Рады Украины Максим Микитась. В июне «Коммерсантъ» писал, что интерес к ПИБу проявлял владелец компании DCH Александр Ярославский.

В марте 2017 г. президент Украины Петр Порошенко ввел санкции на год против пяти банков с российским капиталом – Сбербанка, ВТБ, ПИБа, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и «БМ банка» (принадлежит ВТБ).

Предправления ВТБ Андрей Костин называл попытки продать украинские дочки «сизифовым трудом» из-за подхода властей Украины. «Мы ищем покупателя, но, мне кажется, при том подходе, который сегодня применяет украинское руководство и Нацбанк, это сизифов труд. Можно сколько угодно этот камень тащить на гору, но потом власти будут нас отправлять обратно. Сегодня мы ищем покупателя и одновременно проводим политику сокращения наших издержек, нашего бизнеса там, будем дальше смотреть», – сказал он в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

«Ведомости» ожидают комментарии Сбербанка, ВЭБа и НБУ.