Банки
Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Второй пошел с Украины

ВЭБ нашел кому сбыть Проминвестбанк

Более 50% его акций обещают купить девелопер Павел Фукс и депутат Верховной рады Максим Микитась

Двое граждан Украины хотят выкупить доли в Проминвестбанке (ПИБ) – украинской «дочке» российского Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил в пятницу Национальный банк Украины (НБУ). Один из них, депутат Верховный рады Максим Микитась, заявил «Ведомостям», что подал заявку на покупку 25% акций ПИБа, сделку еще предстоит одобрить Антимонопольному комитету (АМКУ) и НБУ (его представитель подтвердил получение документов). Во сколько ему обойдется покупка, он обсуждать отказался.

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