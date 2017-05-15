ВЭБ нашел кому сбыть Проминвестбанк

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Второй пошел с Украины

Двое граждан Украины хотят выкупить доли в Проминвестбанке (ПИБ) – украинской «дочке» российского Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил в пятницу Национальный банк Украины (НБУ). Один из них, депутат Верховный рады Максим Микитась, заявил «Ведомостям», что подал заявку на покупку 25% акций ПИБа, сделку еще предстоит одобрить Антимонопольному комитету (АМКУ) и НБУ (его представитель подтвердил получение документов). Во сколько ему обойдется покупка, он обсуждать отказался.