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Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с ее должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Биргитте Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

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