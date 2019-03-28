Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег
Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с ее должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.
О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.
Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».
Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Биргитте Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.
Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР
Крупнейший на сегодня случай: через эстонский филиал датского банка в 2007-2015 гг. прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), значительная часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из 15 000 счетов около 6200 имеют «высочайшие индикаторы риска», признал Danske.
Расследования, в том числе уголовные, ведут Дания, Эстония, Великобритания, Франция, США
В 2007-2015 гг. между Danske и Swedbank было проведено подозрительных операций на $5,8 млрд, сообщил шведский телеканал SVT.
Расследования ведут финансовые власти Швеции и Эстонии
Через банк могло пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Сергея Магнитского; деньги перечислялись из литовского Ukio Bankas и уходили в офшоры на BVI и в Панаме, сообщила финская телекомпания YLE. По данным датской Berlingske, в копенгагенский офис приходили средства из Азербайджана. Фонд Hermitage Билла Браудера подал заявления властям четырех скандинавских стран, утверждая, что через Nordea прошли подозрительные деньги на $405 млн.
Швеция не стала вести расследование, остальные страны изучают вопрос
Расследование OCCRP выявило использование ряда европейских банков для перевода в 2006-2013 гг. средств через офшорные фирмы «Тройки диалог» (зачастую – с использованием счетов в Ukio). Среди них три крупнейших банка Нидерландов. На счет Heesen Yachts в Rabobank за строительство двух яхт было переведено 43 млн евро, сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer
На покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts было переведено около 190 млн евро – через подразделение ABN Amro, которое в результате поглощения банка в 2007-2008 гг. оказалось у Royal Bank of Scotland.
Информации о том, что в Нидерландах начато расследование против местных банков, не появлялось
Сотни миллионов евро прошли через московский офис ING, написала Trouw. Так, на счет кипрской Popat в Москве поступило почти 350 млн евро от компаний из сети «Тройки», в том числе более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, куда деньги в тот же день пришли от панамских компаний. Что с ними стало дальше – неизвестно. В 2009 г. ING в Бельгии сообщил местному регулятору, что его счета в стране могли использоваться для отмывания денег из Ukio. Около 220 офшорных фирм, включая Popat, перевели так около 1,7 млрд евро в 2006-2009 гг., выяснили бельгийские следователи
Через подразделение турецкого банка в Нидерландах прошло 200 млн евро, отправленных из двух литовских банков, участвовавших в сети «Тройки», сообщили нидерландские СМИ
Более $889 млн поступило в 2003-2017 гг. со счетов банка на счета фирм, связанных с «Тройкой», сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на OCCRP. Deutsche также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske
Hermitage Браудера подал заявление в прокуратуру Австрии, утверждая, что через банк было переведено $634 млн из Ukio и эстонского подразделения Danske. Raiffeisen участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, и игнорировал подозрительные операции, настаивает Браудер.
RBI начал внутренне расследование. Власти Австрии ранее расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными
В 2005-2012 гг. на счета Credit Agricole в Женеве в рамках более 500 трансфертов было переведено около $150 млн от компаний, связанных с «Тройкой», сообщила швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на OCCRP. Счета были зарегистрированы на пять подставных офшорных компаний с одними и теми же руководителями