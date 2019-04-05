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Финансы
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Крупнейший государственный инвестфонд может отказаться от вложений в Россию

Ведомости
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Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, получил разрешение правительства страны не вкладывать свои средства в гособлигации стран с развивающейся экономикой и в ценные бумаги компаний из таких стран, говорится в сообщении фонда. Целый ряд экономик, например Чили, Чехия, Венгрия, Израиль, Мексика, Южная Корея, может лишиться средств NBIM. В их числе находится и Россия.

В 2017 г. министерство финансов Норвегии приняло решение об увеличении доли инвестиций фонда в акции до 70%, в связи с этим происходит пересмотр, отмечается в сообщении NBIM. От облигаций перечисленных стран NBIM не отказывается окончательно: ему разрешено вкладывать в них совокупно не более 5% от своего портфеля.

В феврале 2019 г. NBIM сообщил о том, что в 2018 г. впервые за семь лет получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд). В конце 2018 г. рыночная стоимость NBIM составила 8,256 трлн крон, что на 233 млрд крон меньше, чем годом ранее, отчитался фонд. Последний раз он получал убыток в 2011 г., тогда он составил 86 млрд норвежских крон. В NBIM объяснили эти результаты высокой волатильностью рынка. По состоянию на 5 апреля рыночная стоимость фонда превышает 9 трлн крон, сообщается на сайте фонда.

По данным фонда на 2018 г., NBIM инвестировал в ценные бумаги российских эмитентов почти $2,7 млрд. Он вкладывался в ценные бумаги крупных российских предприятий и финансовых организаций: «Аэрофлот», «Алроса», Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», АФК «Система», группа ГАЗ, ритейлеры «Лента» и «Магнит», застройщики жилья «Эталон» и группа ЛСР. В гособлигации России NBIM вложил более $1,2 млрд.

Технологии
Новости

Видеосервис Amazon покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании

Ведомости
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Видеосервис Amazon Prime Video покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании. Он приобрел права на его показ у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда». Проект стал первым сериалом, который сначала был показан в кинотеатрах, а только потом вышел на телеэкраны. В кинотеатрах были показаны три части франшизы: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Киносборы трилогии в России, по данным «Газпром-медиа», составили более 1,3 млрд руб. На телеэкраны «Гоголь» вышел 25 марта, телевизионная версия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента.

«Гоголь» был удостоен национальной премии ТЭФИ в номинации «Главное событие телесезона» и кинопремии «Золотой орел» за художественную работу над проектом. Ранее фильмы франшизы уже выходили в кинотеатрах в Германии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ.

Amazon Prime Video – премиальный видеосервис, запущенный Amazon в 2006 г. (с 2016 г. доступен в России). Пользователи ресурса могут смотреть фильмы и сериалы по платной подписке. Это не первый раз, когда Amazon Prime Video приобретает права на показ российских сериалов. На сервисе доступны к просмотру сериалы телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») «Апперкот для Гитлера» и «Орден». Также в прошлом году Amazon Prime Video приобрел права на показ четырех сериалов холдинга CTC Media «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук» (транслировался на телеканале «Че»).

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Экономика
Новости

Путин перенес срок попадания России в топ-20 рейтинга Doing Business

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал повторное поручение добиться выхода России на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Путин уже давал такое поручение в майских указах 2012 г. – его должны были исполнить до 2018 г. Представитель Минэкономразвития подтвердил агентству перенос сроков для этого поручения.

Рейтинг Doing Business является наиболее авторитетным индикатором развития инвестиционного климата в мире. На момент указа президента 2012 г. Россия находилась на 120 месте. К 2018 г. решить поставленную Путиным задачу не удалось: пока Россия остановилась на 31 месте.

Согласно новому поручению президента, Россия должна занять 20-е место в рейтинге к 2024 г., отметил собеседник агентства.

Представитель Минэкономразвития рассказал «Интерфаксу», что с 2011 г. Россия остается единственной страной, показавший столь заметный рост рейтинга – на 89 позиций. Собеседник агентства отметил, что ведомство будет работать над тем, чтобы эксперты Всемирного банка учли проведенные, но не пока не подтвержденные реформы. Речь идет о сокращении срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению «защита миноритарных акционеров», упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.

Политика
Новости

Объявленный в розыск фигурант дела Абызова задержан

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергея Ильичева, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2019 г., уточнила Царева. Ильичева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, и в организации преступного сообщества, напомнила она.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Ильичев находится за границей. Царева не уточнила, где и при каких обстоятельствах был задержан Ильичев.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Ильичева заочно. Он и другие фигуранты дела Абызова обвиняются в хищении 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр создал преступное сообщество и через нескольких офшорных компаний вывел за границу деньги, похищенные у акционеров «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и РЭС. По мнению СКР, преступление было совершено после назначения Абызова министром в 2012 г. Помимо Ильичева и Абызова, другими фигурантами дела являются Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. Ранее суд арестовал их до 25 мая. Степанов, Ильичев, Русаков работали в структурах компании Абызова Ru-сom, Пелипасов был гендиректором «Сибэко», а Фрайденберг в 2016 г. была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Бизнес
Новости

«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter

Ведомости
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«Мосгортранс» стремится уходить от формальностей в своем Twitter-аккаунте. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы компании Дмитрий Глухов, комментируя обвинения в том, что предприятие отшучивается в ответ на жалобы.

По его словам, «Мосгортранс» общается с клиентами в Twitter «просто и лаконично». Он подтвердил, что предприятие иногда шутит, но при этом оно регулярно отвечает на вопросы подписчиков, изучает их предложения и дает обратную связь. За время существования «Мосгортранса» в Twitter – чуть больше года – ГУП отработало более 2000 комментариев и предложений, указал Глухов: «Стараемся всегда помогать пассажирам, решаем возникшие сложности».

3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены). На это «Мосгортранс» ответил: «Ться», указывая на содержащуюся в сообщении клиента орфографическую ошибку. Под сообщением пользователя развернулась дискуссия, на ответ также обратили внимание московские и подмосковные СМИ, в частности «Москва 24», «Телеканал 360».

Глухов, комментируя этот ответ, подчеркнул, что по жалобе был не только дан ответ в Twitter, но и проведена проверка. По ее результатам информация о задержках не подтвердилась, подчеркнул он: автобусы на некоторых рейсах задерживались на 5–15 минут из-за дорожной ситуации. «Отметим, что сам подписчик является нашим давним читателем и знает: помимо человеческого общения мы работаем и над решением проблем пассажиров», – подчеркнул руководитель пресс-службы.

ГУП «Мосгортранс» – основной в Москве оператор наземного городского пассажирского транспорта. Согласно его данным, предприятие обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта, каждый день ими пользуются более 5,5 млн пассажиров.

Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы назвала число желающих докупить жилые площади по реновации

Ведомости
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Более 180 договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации заключил Московский фонд реновации жилья, говорится на сайте Мосстройкомплекса.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, сейчас в работе остается 143 заявления от жителей, пожелавших увеличить площади квартир, предоставляемых по реновации.

При этом каждый пятый заявитель намерен воспользоваться ипотекой.

Больше всего с начала текущего года столичными властями было заключено договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации в Академическом районе.

Ранее столичные власти сообщали, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

Технологии
Новости

Суд приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за махинации с чеками

Ведомости
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Савеловский суд Москвы на месяц приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за повторное нарушение при работе с кассовой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. На сайте суда размещена карточка дела, где в качестве привлекаемого лица указан владелец интернет-магазина – компания «Алеко Т». Ее представитель в ходе заседания просил прекратить производство по делу, поскольку истек срок давности и сумма правонарушений не превышает 1 млн руб. Суд же заявил о нарушениях на 1,22 млн руб., сославшись на материалы дела, заключение эксперта и чеки.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила RNS, что суд принял решение о приостановке работы «Плеер.ру» из-за системных грубых нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Ранее источник, близкий к компании, рассказал ТАСС, что магазин приостановил работу на 30 дней из-за «махинаций с чеками». На официальном сайте магазина говорится, что «Плеер.ру» временно не работает по техническим причинам. Агентство пока не располагает официальным комментарием ритейлера.

Интернет-магазин уже приостанавливал свою работу в июле 2017 г. Тогда ФНС сообщала, что совместно с Федеральной службой безопасности выявила нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники». Налоговики выяснили, что магазин не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 г. Спустя несколько дней магазин возобновил работу.

Недвижимость
Новости

Владельцы «Киевской площади» построят крупнейший в Москве склад

Ведомости
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Владельцы ООО «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев построят в новой Москве складской терминал площадью 140 000 кв. м. Объект расположится в поселении Сосенское рядом с продовольственным рынком «Фуд сити» (принадлежит «Киевской площади»). Информация о строительстве терминала опубликована на сайте Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «это будет масштабный комплекс с павильонами отгрузки овощей и фруктов, холодильным складом для мяса и рыбы». Также в составе комплекса будет офисный центр площадью 1750 кв. м.

Проектировщиком складского комплекса выступает ООО «Киевская площадь», заказчиком – ООО «Пламя», говорится на сайте Москомархитектуры. Эти же компании были проектировщиком и заказчиком «Фуд сити».

Напомним, что по итогам 2018 г. крупнейшей сделкой на складском рынке стала аренда компанией Ozon 94 000 кв. м (с расширением до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. Самым крупным объектом, введенным в этом году, стала первая очередь распредцентра Wildberries площадью 49 000 кв. м.

Менеджмент
Новости

Экс-руководитель рейтингового агентства АКРА стала партнером Deloitte

Ведомости
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Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова стала партнером Deloitte в СНГ, говорится в сообщении компании. Трофимова назначена заместителем генерального директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства. Она будет курировать сферы управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления и рейтингового консультирования.

О возможном переходе Трофимовой в Deloitte источники «Ведомостей» сообщали в конце марта, сама она и представитель Deloitte это не комментировали.

До перехода в Deloitte Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 г. В январе 2019 г. она покинула агентство. Трофимова рассказывала «Ведомостям», что под ее руководством АКРА вышло на устойчивую прибыль, а ее уход состоится по собственному желанию. Два источника «Ведомостей» рассказали, что до Трофимовой агентство покинули ключевые аналитики, а у коллектива к ней накопились претензии.

В 2012–2015 гг. Трофимова была членом правления и первым вице-президентом Газпромбанка, руководила в нем Центром экономического прогнозирования. До того она более 10 лет проработала финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из большой тройки глобальных рейтинговых агентств. Трофимова входит в экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств ЦБ.

Deloitte предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. Офисы компании действуют в девяти странах СНГ, а также в Грузии и на Украине, в них работают более 3400 сотрудников.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал данные опроса о желании россиян покинуть страну

Ведомости
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В Кремле не вызвали беспокойства данные опроса американской компании Gallup, согласно которым каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в США этот показатель еще выше.

Песков назвал настроения россиян «обычным процессом»: «Кто-то предпочитает более подвижный, кто-то – менее подвижный образ жизни». «Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», – заключил представитель Кремля.

Накануне, 4 апреля, Gallup опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы имел такую возможность. За более чем 10 лет опросов, проводимых организацией, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В 2017 г., по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, в 2016 г. – 9%, в 2015 г. – 10% и в 2014 г. минимальное значение за последние 10 лет – 7%.

Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне предпочитают Германию (15%) и США (12%), указывал Gallup.

Политика
Новости

Крым решил отменить курортный сбор на 2019 год

Ведомости
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Крым решил отменить курортный сбор на 2019 г., сообщил руководитель республики Сергей Аксенов, передают «РИА Новости». По словам чиновника, соответствующее обращение уже направлено в правительство. Причиной отказа Аксенов назвал затратность организации сбора: по его подсчетам, Крым потратит на это столько же, сколько сможет собрать.

Летом 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры в туристических регионах страны. Плату предполагалось взимать в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях и в Республике Крым. Закон наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать сбор, который не должен превышать 100 руб. за сутки проживания. Деньги от сбора поступают в бюджет региона.

Курортный сбор в размере 10 руб. уже установили в здравницах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Губернатор края Вениамин Кондратьев назвал это «жизненной необходимостью» для подготовки курортов к сезону. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с момента начала эксперимента летом 2018 г. муниципалитеты получили 108 млн руб.

Ранее сообщалось, что сбор должен был взиматься с мая 2019 г. в крупных курортных городах региона, Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке до 30 сентября.

Также власти намерены продлить федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 г., а ее финансирование может вырасти на 200 млрд руб., цитирует «Интерфакс» замминистра экономического развития Сергея Назарова. Крымская ФЦП была принята в 2014 г. и продлена до 2022 г. Ее расходы составляют 877,8 млрд руб. (в ценах соответствующих лет).

Политика
Новости

Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести срок Brexit на 30 июня, сообщает агентство Bloomberg. Письмо с соответствующей просьбой она направила председателю Европейского совета Дональду Туску. Мэй напомнила, что за все время британский парламент так и не определился с тем, какой вариант Brexit его устраивает, и назвала эту ситуацию «тупиковой».

Туск в свою очередь намерен предложить ЕС предоставить Великобритании «гибкое» продление сроков Brexit на год – до 31 марта 2020 г., сообщают BBC и Sky News со ссылкой на источники. Согласно его предложению, Великобритания сможет покинуть ЕС и до истечения этого срока в случае, если ее парламент одобрит сделку с Брюсселем. Такой сценарий позволит избежать необходимости продлять сроки выхода Великобритании каждые несколько недель, считает Туск.

Для реализации плана нужна поддержка всех 27 стран, остающихся в ЕС после Brexit, и в ряде стран оно может вызвать озабоченность, указывает The Guardian. Европейских политиков может не устроить то, что с продлением Brexit Лондон сможет и дальше влиять на долгосрочные планы ЕС. Если Брюссель применит план Туска, то Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент 23 мая, но ее евродепутаты сложат свои полномочия, как только страна выйдет из ЕС.

Великобритания обязана покинуть ЕС 12 апреля, если ее правительство не предоставит ЕС плана по дальнейшим действиям. Члены британского парламента ранее согласовали инициативу, которая требует от Мэй просить у ЕС продления сроков Brexit. Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС, который состоится 10 апреля в Брюсселе. В этот же день Туск планирует озвучить свое предложение по Brexit.

Марш против Brexit

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