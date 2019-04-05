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Крупнейший государственный инвестфонд может отказаться от вложений в Россию

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, получил разрешение правительства страны не вкладывать свои средства в гособлигации стран с развивающейся экономикой и в ценные бумаги компаний из таких стран, говорится в сообщении фонда. Целый ряд экономик, например Чили, Чехия, Венгрия, Израиль, Мексика, Южная Корея, может лишиться средств NBIM. В их числе находится и Россия.

В 2017 г. министерство финансов Норвегии приняло решение об увеличении доли инвестиций фонда в акции до 70%, в связи с этим происходит пересмотр, отмечается в сообщении NBIM. От облигаций перечисленных стран NBIM не отказывается окончательно: ему разрешено вкладывать в них совокупно не более 5% от своего портфеля.

В феврале 2019 г. NBIM сообщил о том, что в 2018 г. впервые за семь лет получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд). В конце 2018 г. рыночная стоимость NBIM составила 8,256 трлн крон, что на 233 млрд крон меньше, чем годом ранее, отчитался фонд. Последний раз он получал убыток в 2011 г., тогда он составил 86 млрд норвежских крон. В NBIM объяснили эти результаты высокой волатильностью рынка. По состоянию на 5 апреля рыночная стоимость фонда превышает 9 трлн крон, сообщается на сайте фонда.

По данным фонда на 2018 г., NBIM инвестировал в ценные бумаги российских эмитентов почти $2,7 млрд. Он вкладывался в ценные бумаги крупных российских предприятий и финансовых организаций: «Аэрофлот», «Алроса», Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», АФК «Система», группа ГАЗ, ритейлеры «Лента» и «Магнит», застройщики жилья «Эталон» и группа ЛСР. В гособлигации России NBIM вложил более $1,2 млрд.