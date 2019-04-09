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Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ. В I квартале 2018 г. этот показатель достиг $16,1 млрд.

Регулятор отмечает, что такая динамика обусловлена «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств».

По оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в I квартале 2019 г. увеличилось до $32,8 млрд против $30 млрд в I квартале 2018 г. Это произошло в результате расширения профицита внешней торговли товарами на фоне снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций.

В 2018 г. чистый отток капитала частного сектора из России увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $67,5 млрд. Регулятор ожидает, что по итогам 2019 г. этот показатель составит $35 млрд.