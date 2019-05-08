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РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду

Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники. До этого сообщалось, что тестирование новой системы оплаты в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП) начнется во втором полугодии 2019 г.

Планируется использовать две модели для переводов в адрес юрлиц: статические QR-коды, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например, на дисплее кассового аппарата. В первом случае сумму придется вводить вручную. Срок тестирования будет зависеть от результатов пилота.

Информацию о планируемых регулятором моделях QR-платежей подтвердили в беседе с РБК представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, Совкомбанка и Росбанка.

ЦБ запустил услугу переводов через СБП для ограниченного круга лиц в конце января. Для всех клиентов 11 банков – участников СБП систему начали внедрять в конце февраля. В СБП участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В будущем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для Сбербанка.