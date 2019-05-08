Экс-руководителям Danske Bank предъявили обвинения из-за скандала с российскими деньгами
Датская прокуратура предъявила обвинения 10 бывшим менеджерам Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, сообщила в среду местная газета Berlingske со ссылкой на неназванные источники. Среди них – бывший гендиректор банка Томас Борген. В прошлом октябре он ушел в отставку из-за того, что в 2007–2015 гг. через эстонское подразделение банка были проведены операции на 200 млрд евро с деньгами из России и других стран бывшего СССР. Значительная их часть является подозрительной.
О том, что Боргену предъявлены обвинения, его адвокат Петер Шрадик рассказал накануне датскому изданию Borsen и добавил, что 12 марта в доме его клиента был проведен обыск. Борген обвиняется в том, что не смог предотвратить подозрительные транзакции, пишет Financial Times со ссылкой на человека, знакомого с ходом расследования. Из-за этого скандала расследования в отношении Danske Bank ведут сразу несколько стран, включая США. Но до сих пор индивидуальные обвинения были предъявлены только нескольким сотрудникам эстонского подразделения банка.
Борген руководил операциями Danske Bank в странах Балтии в 2009–2013 гг., поэтому следователи хотят выяснить, что ему могло быть известно. Как выяснила FT, в октябре 2013 г. один из топ-менеджеров банка предупреждал Боргена о том, что эстонское подразделение проводит слишком много операций с деньгами нерезидентов. Борген, который на тот момент уже месяц занимал должность гендиректора, ответил, что необходимо найти «середину», и предложил обсудить эту тему позже. В докладе по итогам внутреннего расследования Danske Bank сказано, что Борген не помнит, о какой «середине» он тогда говорил.
Неизвестно, кому еще были предъявлены обвинения и каков их характер, пишет Reuters. По информации Berlingske, среди этих людей нет нынешних и бывших членов совета директоров Danske Bank.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank стал одним из крупнейших в мире. Его акции за последний год подешевели вдвое, и банку грозят крупные штрафы. Но другие европейские банки тоже подозреваются в отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Так, в марте выяснилось, что шведский Swedbank в 2008–2018 гг. провел через свое эстонское подразделение высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро, в основном с деньгами российских клиентов. Причем основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского». Аналогичные обвинения он предъявляет и Danske Bank.
Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССРФото
Крупнейший на сегодня случай: через эстонский филиал датского банка в 2007-2015 гг. прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), значительная часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из 15 000 счетов около 6200 имеют «высочайшие индикаторы риска», признал Danske.
Расследования, в том числе уголовные, ведут Дания, Эстония, Великобритания, Франция, США
В 2007-2015 гг. между Danske и Swedbank было проведено подозрительных операций на $5,8 млрд, сообщил шведский телеканал SVT.
Расследования ведут финансовые власти Швеции и Эстонии
Через банк могло пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Сергея Магнитского; деньги перечислялись из литовского Ukio Bankas и уходили в офшоры на BVI и в Панаме, сообщила финская телекомпания YLE. По данным датской Berlingske, в копенгагенский офис приходили средства из Азербайджана. Фонд Hermitage Билла Браудера подал заявления властям четырех скандинавских стран, утверждая, что через Nordea прошли подозрительные деньги на $405 млн.
Швеция не стала вести расследование, остальные страны изучают вопрос
Расследование OCCRP выявило использование ряда европейских банков для перевода в 2006-2013 гг. средств через офшорные фирмы «Тройки диалог» (зачастую – с использованием счетов в Ukio). Среди них три крупнейших банка Нидерландов. На счет Heesen Yachts в Rabobank за строительство двух яхт было переведено 43 млн евро, сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer
На покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts было переведено около 190 млн евро – через подразделение ABN Amro, которое в результате поглощения банка в 2007-2008 гг. оказалось у Royal Bank of Scotland.
Информации о том, что в Нидерландах начато расследование против местных банков, не появлялось
Сотни миллионов евро прошли через московский офис ING, написала Trouw. Так, на счет кипрской Popat в Москве поступило почти 350 млн евро от компаний из сети «Тройки», в том числе более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, куда деньги в тот же день пришли от панамских компаний. Что с ними стало дальше – неизвестно. В 2009 г. ING в Бельгии сообщил местному регулятору, что его счета в стране могли использоваться для отмывания денег из Ukio. Около 220 офшорных фирм, включая Popat, перевели так около 1,7 млрд евро в 2006-2009 гг., выяснили бельгийские следователи
Через подразделение турецкого банка в Нидерландах прошло 200 млн евро, отправленных из двух литовских банков, участвовавших в сети «Тройки», сообщили нидерландские СМИ
Более $889 млн поступило в 2003-2017 гг. со счетов банка на счета фирм, связанных с «Тройкой», сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на OCCRP. Deutsche также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske
Hermitage Браудера подал заявление в прокуратуру Австрии, утверждая, что через банк было переведено $634 млн из Ukio и эстонского подразделения Danske. Raiffeisen участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, и игнорировал подозрительные операции, настаивает Браудер.
RBI начал внутренне расследование. Власти Австрии ранее расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными
В 2005-2012 гг. на счета Credit Agricole в Женеве в рамках более 500 трансфертов было переведено около $150 млн от компаний, связанных с «Тройкой», сообщила швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на OCCRP. Счета были зарегистрированы на пять подставных офшорных компаний с одними и теми же руководителями