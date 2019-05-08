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Финансы
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Экс-руководителям Danske Bank предъявили обвинения из-за скандала с российскими деньгами

Ведомости
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Датская прокуратура предъявила обвинения 10 бывшим менеджерам Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, сообщила в среду местная газета Berlingske со ссылкой на неназванные источники. Среди них – бывший гендиректор банка Томас Борген. В прошлом октябре он ушел в отставку из-за того, что в 2007–2015 гг. через эстонское подразделение банка были проведены операции на 200 млрд евро с деньгами из России и других стран бывшего СССР. Значительная их часть является подозрительной.

О том, что Боргену предъявлены обвинения, его адвокат Петер Шрадик рассказал накануне датскому изданию Borsen и добавил, что 12 марта в доме его клиента был проведен обыск. Борген обвиняется в том, что не смог предотвратить подозрительные транзакции, пишет Financial Times со ссылкой на человека, знакомого с ходом расследования. Из-за этого скандала расследования в отношении Danske Bank ведут сразу несколько стран, включая США. Но до сих пор индивидуальные обвинения были предъявлены только нескольким сотрудникам эстонского подразделения банка.

Борген руководил операциями Danske Bank в странах Балтии в 2009–2013 гг., поэтому следователи хотят выяснить, что ему могло быть известно. Как выяснила FT, в октябре 2013 г. один из топ-менеджеров банка предупреждал Боргена о том, что эстонское подразделение проводит слишком много операций с деньгами нерезидентов. Борген, который на тот момент уже месяц занимал должность гендиректора, ответил, что необходимо найти «середину», и предложил обсудить эту тему позже. В докладе по итогам внутреннего расследования Danske Bank сказано, что Борген не помнит, о какой «середине» он тогда говорил.

Неизвестно, кому еще были предъявлены обвинения и каков их характер, пишет Reuters. По информации Berlingske, среди этих людей нет нынешних и бывших членов совета директоров Danske Bank.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank стал одним из крупнейших в мире. Его акции за последний год подешевели вдвое, и банку грозят крупные штрафы. Но другие европейские банки тоже подозреваются в отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Так, в марте выяснилось, что шведский Swedbank в 2008–2018 гг. провел через свое эстонское подразделение высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро, в основном с деньгами российских клиентов. Причем основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского». Аналогичные обвинения он предъявляет и Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССРФото

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Пострадавший чиновник Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Ведомости
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак считает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву справедливым, сообщила «Интерфаксу» представитель чиновника Наталья Шатихина. По ее словам, приговор справедлив как с юридической, так и моральной точки зрения.

Пак и его представители также не считают приговор излишне строгим: «Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на условно-досрочное освобождение».

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал футболистов виновными в хулиганстве и побоях в октябре прошлого года в центре Москвы. Вместе с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким они сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а спустя несколько часов в «Кофемании» – Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Судья назначила Кокорину наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима, Мамаеву – года и пяти месяцев.

По словам Кокорина и Мамаева, в обоих случаях драку спровоцировали сами пострадавшие, которые оскорбили футболистов и их друзей: водитель назвал футболистов «петухами», а Пак – нецензурным словом. Однако суд счел эти заявления бездоказательными.

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Политика
Новости

Летевший из Бангладеш самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Мьянмы

Ведомости
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В аэропорту Янгон в Мьянме самолет авиакомпании Biman, летевший из Бангладеш, совершил жесткую посадку, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию аэропорта. Фюзеляж лайнера разбился на три части.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал The Daily Star представитель авиакомпании. По его словам, причиной инцидента стали плохие погодные условия.

На борту самолета находились 33 человека. Все они получили травмы разной степени тяжести, но тяжелых ранений нет, 15 человек госпитализировали, рассказал изданию посол Бангладеш в Мьянме.

Экономика
Новости

Reuters узнало подробности о разногласиях Китая и США по торговой сделке

Ведомости
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Дипломатическая депеша с поправками к проекту торгового соглашения из 150 страниц поступила в пятницу из Пекина в Вашингтон, передает Reuters. Документ способен свести на нет результаты долгих переговоров между странами, рассказали агентству три источника в правительстве США и три источника, проинформированных о ходе переговоров.

Собеседники агентства утверждают, что в документе много правок со стороны Китая, противоречащими основным требованиям США. В среду, 8 мая, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Китай ошибается, если думает, что ему удастся договориться со следующим президентом-демократом.

Проект торгового соглашения состоит из семи глав. В каждой из них Пекин отказался вносить поправки в законодательство для урегулирования претензий США. В частности, Вашингтон требовал принять поправки, вводящие ответственность за хищение американской интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительную передачу технологий, нездоровую конкуренцию, нелегальный доступ к финансовым услугам и манипуляции валютой.

Трамп ранее заявил, что переговоры с Китаем движутся слишком медленно, поэтому он принял решение повысить пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на общую сумму $200 млрд с 10 мая. Об увеличении пошлин американская сторона заявила накануне визита вице-премьера Китая Лю Хэ в Вашингтон для продолжения торговых переговоров. Пресс-секретарь китайского МИДа Гэн Шуан сообщил, что преодоление разногласий является «процессом переговоров» и что Китай не «избегает проблем».

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, ознакомившись с правками Китая, были поражены масштабами изменений проекта соглашения, отмечает Reuters. По словам двух чиновников из американской администрации, именно правки со стороны Китая подтолкнули Трампа к решению повысить пошлины. По словам одного из источников, в последнем раунде переговоров «Китай стал жадным». «Китай отрекся от десятка вещей, если не больше... Переговоры прошли очень плохо, даже удивительно, что Трамп возмутился только в воскресенье», – пояснил он.

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Политика
Новости

Власти США назвали дату выхода Бутиной на свободу

Ведомости
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Осужденная в США россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября, сообщили ТАСС в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся министерству юстиции США.

Сейчас Бутина находится в следственном изоляторе в штате Вирджиния, отметили и в ведомстве. Дата ее перевода в федеральную тюрьму пока неизвестна.

В конце апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне. После отбытия приговора ее депортируют в Россию.

Российские власти считают Бутину политической заключенной. Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор в отношении россиянки. По его словам, непонятно, за что осудили Бутину и какое преступление она совершила.

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Политика
Новости

Россия решила выслать двух шведских дипломатов

Ведомости
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Министерство иностранных дел России попросило покинуть страну двух шведских дипломатов, рассказала «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства Швеции Анна Лундблад. По ее словам, Москва решила выслать дипломатов в ответ на действия шведской стороны. «Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, кроме этого ответила отказом на выдачу нескольких дипломатических виз», – пояснила Лундблад.

Она не стала уточнять, что именно стало причиной для отказа в визах российским дипломатам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не стала комментировать информацию о высылке шведских дипломатов. «Не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе «в ответ», – пояснила Захарова.

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Экономика
Новости

Минфин не будет ужесточать налоговый режим для торговцев маркированными товарами

Ведомости
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Правительство не будет полностью запрещать малому бизнесу, торгующему маркированными товарами, применять специальные налоговые режимы. Запрет на использование патентов и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) коснется только продавцов меховых изделий, обуви и лекарств, сообщили в пресс-службе Минфина. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

В Минфине пояснили, что в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным и мелким бизнесом. Кроме того, эти категории товаров в основном продаются в мономагазинах, поэтому специализирующиеся на них торговые точки не столкнутся с необходимостью вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов товаров, которые подлежат маркировке, использовать ЕНВД и патенты.

В конце апреля «Опора России» направила Силуанову обращение с критикой этой инициативы. По мнению организации, она может привести к массовому закрытию небольших магазинов, для которых ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов.

Финансы
Новости

Сбербанк обжаловал решение суда о расторжении сделок с компанией «Сухой»

Ведомости
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Сбербанк обжаловал решение Арбитражного суда Москвы о расторжении сделок поставочного валютного опциона, по которым Авиационная холдинговая компания (АХК) «Сухой» должна была выплатить банку 13,5 млрд руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Жалоба была зарегистрирована 7 мая.

Прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Она потребовала аннулировать сделки, заключенные в 2013–2014 гг., по которым «Сухой» должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Опцион должен был исполняться, если курс превысит 37–40 руб., что произошло осенью 2014 г.

В 2017 г. Сбербанк направлял прокуратуре и компании «Сухой» проект мирового соглашения. Он предлагал АХК выплатить всю сумму займов в течение двух лет. Со своей стороны банк обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры с требованием расторгнуть сделки. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Политика
Новости

Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым Кокорин избил Пака

Ведомости
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Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил по голове руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака. Стул был изъят во время осмотра места происшествия в кафе «Кофемания», сказала судья Елена Абрамова, оглашая приговор. На данный момент он находится в кабинете у дознавателя, отмечает РИА «Новости».

В среду, 8 мая, суд огласил приговор футболистам Мамаеву, Кокорину и другим фигурантам дела о двух драках в Москве. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве, доказательств в сговоре суд не нашел. Кокорина cуд приговорил к полутора годам колонии общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам. Таким образом, суд удовлетворил требования гособвинения. Осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 г.

Суд пришел к выводу, что подсудимые своими действиями продемонстрировали «пренебрежительное отношение» к окружающим. Футболисты использовали для драк незначительный повод, в результате избиения потерпевшие временно потеряли трудоспособность, сообщила судья.

Фигурантов дела арестовали в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Ранее фигуранты дела частично признали свою вину, они извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить им компенсацию. В суде футболисты утверждали, что поводом для обеих драк стали оскорбления со стороны потерпевших.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

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Экономика
Новости

Власти США повысят пошлины на ряд китайских товаров в 2,5 раза

Ведомости
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Власти США решили с 10 мая увеличить пошлины с 10 до 25% на ряд китайских товаров. Информация об этом размещена в официальном журнале правительства США. Всего пошлины затронут товары на общую сумму $200 млрд.

«Китай только что уведомил нас, что они (вице-премьер) едут в США, чтобы заключить сделку. Посмотрим, но я очень доволен, что более $100 млрд в год в виде пошлин будут дополнительно поступать в казну США... Отлично для США, плохо для Китая!" – написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились в ближайшие три месяца принять меры, направленные на заключение торгового соглашения. Трамп говорил, что отложил повышение пошлин с 10 до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд с 1 января на более поздний срок. Срок, отведенный на заключение торгового соглашения, истек 1 марта. После этого Трамп заявлял, что не будет повышать пошлины, пока переговоры проходят в нужном Вашингтону направлении.

В начале мая президент США сообщил о решении увеличить пошлины из-за того, что переговоры с Китаем продвигаются слишком медленно. Через два дня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объяснил, что Пекин отходит от достигнутых ранее договоренностей.

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Политика
Новости

Путин начал совещание с минуты молчания в память о погибших в SSJ100

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в начале заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево».

Путин отметил, что авиакатастрофа унесла много человеческих жизней. «Поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал президент.

Ранее Путин выразил соболезнования родственникам погибших в SSJ110 в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Лично авиакатастрофу он не комментировал. Трехдневный траур по погибшим был объявлен только в Мурманской области.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, вечером 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск. Однако спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек.

Бизнес
Новости

FIFA может получить дополнительные доходы от внедрения видеоповторов

Ведомости
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Организаторы крупных футбольных турниров могут получить дополнительный доход благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR, video assistant referee), сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Дело в том, что пауза на просмотр рефери видеоповторов предоставляет возможность для показа рекламы непосредственно во время матчей. Международная федерация футбола (FIFA) уже получила несколько предложений от заинтересованных компаний.

Система VAR позволяет арбитрам принимать решения в спорных эпизодах, просматривая видеоповторы. Ее применение на крупных турнирах началось в 2017 г. FIFA назвала опыт использования VAR успешным по итогам чемпионата мира в России в 2018 г., хотя некоторые игроки, тренеры и болельщики продолжают критиковать систему. Отчасти из-за того, что она создает паузы в игре.

Во время ЧМ в России использование VAR заняло в совокупности 27 минут эфирного времени, по оценкам специалиста по спортивному маркетингу Тима Кроу. Между тем минута рекламы во время полуфиналов крупных турниров могла бы стоить около $800 000, согласно Ampere Analysis. Как отмечает Кроу, потенциальная стоимость рекламных соглашений будет зависеть от популярности турнира, но на ЧМ она могла бы превышать $65 млн за простой показ рекламы и $130 млн – за спонсорское соглашение. «Большинство других видов рекламы находятся в стороне от игры, тогда как VAR – часть самой игры, – отмечает Кроу (цитата по FT). – Для спонсоров это воплощение мечты».

Несколько компаний уже обращались к FIFA c желанием рекламировать свой бренд во время применения VAR на ЧМ в России, пишет FT. Однако FIFA отказала им, объяснив это тем, что работа системы еще не отлажена. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что пока не думает о таких спонсорских соглашениях. Английская премьер-лига, которая начнет использовать VAR в следующем сезоне, считает эту идею преждевременной. Испанская футбольная «Ла Лига» готова рассматривать такие спонсорские соглашения, пишет FT со ссылкой на источник, близкий к лиге. Хотя многое будет зависеть от мнения испанской федерации футбола, которая отвечает за работу судей в чемпионате.

Паузы на просмотр видеоповторов уже привлекают рекламодателей в других видах спорта, например в крикете и американском футболе, отмечает FT. Так, PepsiCo в 2011 г. стала первым спонсором системы видеоповторов в крикете во время серии игр между Пакистаном и Шри-Ланкой.

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