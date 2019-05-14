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Стоимость биткойна превысила $8000 впервые за 10 месяцев

Курс биткойна впервые с июля прошлого года превысил отметку в $8000. К 10.44 мск его стоимость достигла $8162, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

По данным биржи Coindesk, в 10.50 мск стоимость биткойна составляла $8230. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 17,5%. Накануне стоимость биткойна выросла на 25%, это максимальный темп роста с 2014 г.

12 мая стоимость биткойна впервые с октября прошлого года преодолела отметку в $7000. Укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal. Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на биткойны мог увеличиться в Китае из-за ослабления юаня.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000, но потом начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.