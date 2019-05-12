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Стоимость биткойна впервые с октября превысила отметку в $7000

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Стоимость биткойна за сутки выросла более чем на 3%, впервые с октября прошлого года преодолев психологическую отметку в $7000. Максимальная цена биткойна за последние сутки, по данным биржи Coindesk, составляла $7753. К вечеру стоимость криптовалюты немного опустилась, в 18.05 мск биткойн на Coindesk стоил $6961,2.

На бирже CoinMarketCap в это же время стоимость биткойна составляла $6970 (+2%). Капитализация криптовалюты выросла до $29,1 млрд. Биткойн по-прежнему остается самой дорогой криптовалютой с самой большой капитализацией.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

Кто разбогател на криптовалюте

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Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомости
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Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Он подчеркнул, что при расчете параметров социально-экономического развития Белоруссии на 2019 г. министерством сознательно не была учтена возможная компенсация, на 2020 г. Белоруссия также пока не планирует получение компенсации. «Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», — сказал Крутой. 

Министр добавил, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики в 2019-2020 гг. незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом и другими ключевыми макроэкономическими параметрами. Однако правительство страны предпринимает шаги для урегулирования этого вопроса.

Он уточнил, что пока ведомство не видит оснований для пересмотра сделанных на 2019 г. экономических прогнозов, несмотря на возможный негативный эффект от поступления некачественной российской нефти в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». «Известная история с "грязной нефтью", насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы — сейчас соответствующие оценки делаются», — отметил Крутой.

В начале марта президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия с 2015 г. потеряла из-за реализации Россией налогового маневра около $3,4 млрд. Потери экономики страны от поставок некачественной нефти в апреле 2019 г., по словам президента, также исчисляются сотнями миллионов долларов.

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Бизнес
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В России могут создать единый реестр туристических агентств

Ведомости
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В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.

Выступая на 12-й конференции Альянса туристических агентств он сообщил, что участие в реестре будет бесплатным для агентств, оказывающих туристические услуги. Работать реестр будет по аналогии с единым федеральным реестром туроператоров при Ростуризме. Горин подчеркнул, что такой реестр повысит доверие к агентствам, которые принимают на себя первый удар в случае неправомерных действий туроператоров. Зачастую именно агентство, а не туроператор получает жалобы на задержки рейсов, решает вопросы неоказания услуг или перебронирования гостиничных номеров.

Также на конференции член Альянса туристических агентств (АТА) Андрей Вершинин предложил чиновникам усилить регулирование рынка туристических услуг, утвердив создание саморегулируемых организаций (СРО), в которые будут входить турагентства. Он пояснил, что СРО будут нести ответственность за деятельность входящих в них агентств, поэтому такой подход поможет снизить возможность мошенничества. «Если такая модель будет построена, то мы сможем серьезно почистить рынок», — заявил Вершинин.

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Политика
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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Ведомости
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Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион. В этом году совещания пройдут в обновленном формате.

Последние несколько лет Путин регулярно осенью и весной проводил совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обычно они проходили в Сочи. В совещаниях, на которых обсуждаются развитие войск, предприятий ОПК, исполнение гособоронзаказа, поставки военной техники, участвуют представители отрасли, а также руководители Министерства обороны и других ведомств.

В феврале на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин заявил о необходимости обновить формат этих совещаний. Президент не раскрыл деталей, сообщив только, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.

Новое оружие, которое показал Путин

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«Первый канал» отреагировал на информацию о просьбе засекретить итоги проверки «Голоса»

Ведомости
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«Первый канал» ничего не знает о том, что бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к голландской компании Talpa держателю франшизы шоу «Голос» – с просьбой засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале «Голос.Дети», в котором победила его дочь. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба телеканала. Там добавили, что «Первый канал» продолжает консультации с Talpa и держит компанию в курсе хода проверки.

О том, что отец Микеллы Абрамовой, после победы которой на шоу «Голос.Дети» «Первый канал» начал проверку результатов голосования, обратился к Talpa с таким требованием, сообщил Telegram-канал Baza без указания источников. По его данным, Абрамов пожаловался голландской компании, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю его дочери, которая может привести к тяжелым психологическим последствиям.

Семья Абрамовых назвала эту информацию не соответствующей действительности. «Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», – заявил РБК директор супруги Абрамова певицы Алсу Сергей Фадеев.

В конце апреля «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

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Политика
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Путин рассказал о своих чувствах во время участия в акции «Бессмертный полк»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал о том, что лично для него значит участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году он в пятый раз принял участие в акции, которая традиционно проводится 9 мая. В колонне «Бессмертного полка» Путин нес портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Президент рассказал, что, проходя по Красной площади, думал о том, что его отец, будучи простым солдатом, раненым на войне, не имел возможности участвовать в параде Победы в 1945 г. При этом именно такие простые солдаты добывали победу, отметил Путин. «Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил», – поделился президент, отметив, что, вероятно, сотни тысяч участников «Бессмертного полка» думают так же, когда несут портреты своих близких по Красной площади.

В этом году в шествиях «Бессмертного полка» 9 мая по всей России приняли участие 10 млн человек. Впервые акция прошла в 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Памятные шествия также проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.

«Бессмертный полк» в городах России

Политика
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WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в окружении политика. По данным издания, речь идет о деле о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

Как пояснил один из источников WP, представители Зеленского рассматривают интерес Белого дома к такого рада расследованиям как внутреннее дело США и намерены не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня. «Это точно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», – сказал собеседник издания. По его словам, Зеленский исключает возможность давления на правоохранительные органы Украины для ведения расследования в интересах Вашингтона.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани едет с визитом на Украину, чтобы убедить Зеленского провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей. По данным издания, один из этих вопросов относится к предполагаемым связям сына Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.

В субботу, 11 мая, Джулиани сообщил, что отменил поездку в Киев. Свое решение он объяснил тем, что в окружении избранного президента Украины есть люди, которые якобы являются врагами Трампа и Соединенных Штатов. Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента США.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. В апреле Байден официально объявил о намерении участвовать в них от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

Технологии
Новости

Цукерберг ответил на предложение сооснователя Facebook разделить компанию

Ведомости
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Марк Цукерберг, гендиректор компании Facebook, в состав которой помимо одноименной соцсети входят социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, высказался против ее разделения. С таким предложением ранее выступил сооснователь социальной сети Facebook Крис Хьюз.

«Думаю, если вас заботят демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы», – сказал Цукерберг в интервью France Info.

Ранее в своей колонке для The New York Times Хьюз обвинил Facebook в монополизме, заявив, что влияние Цукерберга «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе». Это, по мнению сооснователя Facebook, приводит к тому, что Цукерберг, например, может оказывать существенное влияние на настроения избирателей. Он способен по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на трех крупных платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах, написал Хьюз.

В связи с этим он предложил властям США принять в отношении Facebook антимонопольные меры, разделить компанию на части и создать надзорный орган в технологическом секторе.

По мнению Цукерберга, разделение компании не поможет решить проблемы, которые перечисляет Хьюз. В то же время владелец Facebook согласился, что проблемы, касающиеся вредного контента в соцсетях, действительно существуют. Например, речь идет о проблеме защиты личных данных и попытках вмешательства в выборы.

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Бизнес
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В десятку богатейших людей Великобритании вошли три российских бизнесмена

Ведомости
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В десятку богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times вошли трое россиян – миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман. Список 1000 самых богатых людей страны был опубликован 12 мая на сайте издания.

Усманов сохранил в рейтинге восьмое место, за год состояние основного акционера USM Holdings увеличилось на 783 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд) до 11,3 млрд фунтов ($14,7 млрд). Как напоминает издание, прошлым летом Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» за 550 млн фунтов.

Состояние Абрамовича оценивается изданием в 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14,6 млрд). За год инвестор поднялся в рейтинге с 13-го на девятое место, увеличив свои активы на 1,9 млрд фунтов ($2,5 млрд). Он продал свои 24% акций «Первого канала», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times называет вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

Фридман оказался в рейтинге The Times впервые. Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-групп» занимает 10-е место с состоянием в размере 10,9 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд). В 2016 г. миллиардер приобрел особняк XIX в. на севере Лондона за 65 млн фунтов, отмечает The Times. Из практически заброшенного здания Фридман сделал дом с подземным бассейном, обсерваторией с видом на Лондон, фруктовой террасой, комнатой для йоги и прудами с лилиями, пишет издание.

В списке богатейших людей России по версии журнала Forbes Фридман ($15 млрд), Усманов ($12,6 млрд) и Абрамович ($12,4 млрд) занимают седьмое, девятое и десятое места соответственно.

Пять самых дорогих самолетов российских бизнесменов

Стиль жизни
Новости

Прощание с Доренко отложили по требованию полиции

Ведомости
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Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище, отложено на неопределенный срок по требованию полиции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

Полиция запретила выдавать вдове журналиста его тело на основании заявления дочерей Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко, передает радиостанция. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен, и настаивают на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснил радиостанции главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, повторное вскрытие не проводится, но тело не будет выдано семье до получения результатов судебно-химического исследования, которое проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, но сейчас будет максимально ускорено, добавил Шигеев.

На Троекуровском кладбище планировалось прощание с журналистом

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стал разрыв аорты. Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Стиль жизни
Новости

Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко

Ведомости
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Московские мотоциклисты решили организовать пробег в память о журналисте Сергее Доренко. Инициатором выступил специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев. «Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко», – сообщается на его странице в Facebоok.

Пробег начнется 12 мая в 14.00 у здания радиостанции «Говорит Москва». Мотоциклисты проедут по внутренней стороне Садового кольца, через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы, Земляной Вал, переедут через реку по Краснохолмскому мосту, затем развернутся и поедут в обратную сторону. Участники пробега также собираются возложить цветы на месте гибели Сергея Доренко.

Журналист умер вечером в четверг после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Причиной смерти, согласно данным экспертизы, стал разрыв аорты. Журналиста похоронят в воскресенье на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Политика
Новости