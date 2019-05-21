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Baring Vostok подал второй за месяц иск к банку «Восточный»

Фонд Baring Vostok 20 мая подал второй за месяц иск к банку «Восточный», пишет РБК. Кипрская компания Evison Holdings Limited, представляющая интересы фонда в суде, потребовала от совета директоров банка принять решение о проведении общего собрания акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров «Восточного», рассказал изданию адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Как отмечает РБК, аналогичный иск Baring Vostok подал к «Восточному» 7 мая. Требования истца идентичны и касаются двух неудачных заседаний совета директоров. 6 мая совет не смог принять решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а 17 мая — о проведении годового общего собрания. Провести заседания предлагал Baring Vostok, на последнем заседании фонд предложил обсудить подготовленный им новый список кандидатов в совет директоров, уточняет РБК.

Сейчас совет директоров фактически состоит из пяти человек (один представитель от Baring и четыре — от «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), так как три члена совета директоров от фонда — основатель Baring Майкл Калви и два партнера фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся под арестом, а независимый директор Николай Варма ранее сложил полномочия по собственному желанию. Для проведения заседания необходимо присутствие всех пяти оставшихся членов совета директоров.

Голосование по новому списку кандидатов срывает вторая сторона, считают в Baring Vostok. «Наших оппонентов устраивает ситуация, при которой банк остается без нормально функционирующего совета директоров», — пояснил РБК представитель фонда. По его словам, целью такой политики является недопущение согласованной с Центробанком докапитализации «Восточного» на 5 млрд руб. При этом, 20 мая совет директоров банка «Восточный» утвердил решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня и список кандидатов в совет директоров. Как отмечает представитель фонда, заседание проводилось по инициативе «Финвижн». В «Финвижн» не стали комментировать данную информацию.

Ранее, 17 мая Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». На данный момент Baring Bostok принадлежит 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32,02%, его партнерам по присоединенному с 2017 г. к «Восточному» «Юниаструм банку» Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову – еще 8% акций банка. В результате сделки Аветисян с партнерами получат контроль над «Восточным» — их доля превысит 50%.