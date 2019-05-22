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ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов». Соответствующую инициативу она озвучила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что это риск для финансовой системы и для граждан, потому что они могут использоваться иногда в том числе для каких-то мошеннических операций», – сказала она.

По ее словам, в ЦБ сейчас разрабатывают поправки в законодательство, в случае принятия которых выпуск «банкнотоподобных экземпляров» будет запрещен, за него будет установлена ответственность. По ее словам, ЦБ намерен исключить возможность появления на рынке сувенирных денег, которые внешне напоминают настоящие. При этом выпуск банкнот меньшего или большего размера допустимо сохранить.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве, в августе 2018 г. неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5000 руб. каждый, деньги он зачислил на две банковские карты. Несмотря на то что 35 купюр банкомат не принял, в общей сложности злоумышленнику удалось похитить 565 000 руб.

Название банка МВД не называло, но указало адрес: Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк. Позднее в пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что кредитная организация не понесла ущерба из-за этого инцидента, поскольку служба безопасности банка блокировала операции.