Финансы

Новости

Суд запретил банку «Восточный» проводить допэмиссию акций на 5 млрд рублей

Арбитражный суд Амурской области запретил банку «Восточный» проводить дополнительную эмиссию акций на 5 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на материалы суда. Содержание документов подтвердили в «Финвижн» и инвестфонде Baring Vostok. Компания «Финвижн» Артема Аветисяна подала новый иск к банку, суд уже принял постановление о наложении обеспечительных мер, следует из картотеки арбитражных дел. «Финвижн» принадлежит 32% банка «Восточный».

В прошлом году Evison (структура Baring Vostok) отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Арбитраж Амурской области в мае обязал фонд Baring Vostok исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В фонде заявляли, что разочарованы необоснованным решением и будут его оспаривать.

Проведение допэмиссии размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, пишет «Финвижн» в исковом заявлении. Именно этим истец мотивировал признание недействительными нескольких решений совета директоров «Восточного», касающихся допэмиссии акций и определения цены одной акции в размере 1 коп. По мнению «Финвижн», справедливая оценка акции должна находиться на уровне в четыре раза выше – 3,8 коп. (исходя из цены банка в 30,7 млрд руб.). Допэмиссию банк собирался провести для поддержания уровня капитала, поскольку ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы по проблемным активам.

В данный момент суды рассматривают несколько дел, связанных с корпоративным конфликтом в «Восточном». В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.