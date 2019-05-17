Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited. Фонду Baring Bostok принадлежит 51,6% «Восточного», «Финвижн» Артема Аветисяна – 32,02%, его партнерам по присоединенному с 2017 г. к «Восточному» «Юниаструм банку» Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову – еще 8% акций банка. После исполнения опциона Аветисян с партнерами получат контроль над банком: их доля превысит 50%, а доля Evision, соответственно, сократится.

«Финвижн» требовала в иске от Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 г. По условиям соглашения кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн руб., но впоследствии отказалась от исполнения договора.

Со вторника суд три раза брал однодневный перерыв для ознакомления с приобщенными материалами дела, в том числе актом проверки ЦБ банка «Восточный» из четырех тысяч страниц.

«Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России», – сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. По его словам, несмотря на приобщение ответчиком более 6000 страниц материалов, проливающих свет на нарушения акционерных соглашений и опционного договора, суд не дал должной оценки всему массиву доказательств. «В такой короткий срок, очевидно, невозможно вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом», – заключил он, выразив надежду на то, что в ходе апелляции аргументы ответчика будут учтены судом.

В «Финвижн» полностью удовлетворены решением суда, рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Несмотря на нападки со стороны фонда, бездоказательные обвинения, намеренное затягивание судебного разбирательства, суд принял единственно верное решение», – отметил он.

Ранее арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка «Восточный», принадлежащих Evison, но разрешил органам банка размещение акций по допэмиссии.

Конфликт за контроль над «Восточным» длится с прошлого года. Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного». Одним из условий соглашения было урегулирование долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова перед «Восточным» по «разумному удовлетворению сторон», говорил ранее представитель Evison в суде Дмитрий Савочкин. Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут мешать урегулированию задолженности ПКБ, отмечал юрист.

В феврале 2017 г. долг ПКБ в 2,5 млрд руб. был урегулирован следующим образом: совет директоров «Восточного» одобрил отступное по кредитам ПКБ – акции люксембургской IFTG. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., рассказывал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,9% акций «Восточного». Но этого компании не удалось. Ранее Baring Vostok объяснил отказ от исполнения опциона тем, что перед слиянием банков из «Юниаструма» были выведены активы.

В феврале этого года акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Таким образом он лишил своего партнера Аветисяна возможности требовать от Baring Vostok продажи 9,9% акций «Восточного», утверждал представитель Baring 14 мая на заседании суда. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви.