Дело Baring может помочь ему сохранить контроль над банком «Восточный»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

Подав заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», его акционер (4,82%) Шерзод Юсупов лишил своего партнера Артема Аветисяна возможности требовать от Baring Vostok продажи 9,9% акций банка, заявил представитель Baring 14 мая на заседании Арбитражного суда Амурской области. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому арестованы четыре топ-менеджера фонда во главе с его основателем Майклом Калви, бывший предправления банка Алексей Кордичев и гендиректор подконтрольного Baring Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.

Амурский арбитраж рассматривает иск «Финвижн холдингс» Аветисяна: она требует от Evison Holdings (подконтрольна Baring и Russia Partners) исполнить опцион и продать ей 9,9% «Восточного».

Строгость опциона компенсируется необязательностью его исполнения.