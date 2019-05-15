Дело Baring может помочь ему сохранить контроль над банком «Восточный»
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Подав заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», его акционер (4,82%) Шерзод Юсупов лишил своего партнера Артема Аветисяна возможности требовать от Baring Vostok продажи 9,9% акций банка, заявил представитель Baring 14 мая на заседании Арбитражного суда Амурской области. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому арестованы четыре топ-менеджера фонда во главе с его основателем Майклом Калви, бывший предправления банка Алексей Кордичев и гендиректор подконтрольного Baring Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.
Амурский арбитраж рассматривает иск «Финвижн холдингс» Аветисяна: она требует от Evison Holdings (подконтрольна Baring и Russia Partners) исполнить опцион и продать ей 9,9% «Восточного».
Строгость опциона компенсируется необязательностью его исполнения.
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