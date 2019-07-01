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Из Черногории экстрадирован обвиняемый в растрате глава банка «Тройка»

Председатель правления банка «Тройка» Сергей Ильин экстрадирован из Черногории в Россию, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяется хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, в августе — сентябре 2009 г. соучастники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями кредитов в «Тройке» и передали их сотрудникам кредитного отдела банка. Ильин же, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов. На основании заключенных кредитных договоров со счета банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн руб. На тот период Ильин, вместе с женой и сыном он владел контрольным пакетом акций банка.

Центробанк обнаружил проблемы к «Тройки» в 2010 г., введя в октябре временную администрацию. Затем регулятор отозвал лицензию в связи с достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения.

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск. В октябре 2018 г. НЦБ Интерпола Черногории сообщил о его задержании на территории своего государства.