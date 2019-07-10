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Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка

Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан займет должность старшего вице-президента Сбербанка и руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций, сообщил госбанк. Она будет курировать направления маркетинга и рекламы как в самом банке, так и в его дочерних компаниях. Жигалова-Озкан приступит к выполнению новых обязанностей со 2 сентября, пока она продолжает руководить отделением Disney в России.

Представитель Disney подтвердил «Ведомостям», что Жигалова-Озкан к сентябрю покинет свою должность и перейдет на работу в Сбербанк. Он не уточнил, кто займет пост руководителя компании в России.

Ранее направление маркетинга, рекламы и коммуникаций в Сбербанке курировала старший вице-президент банка Татьяна Завьялова. Она остается в Сбербанке в той же должности, но теперь займется гуманитарными и медиапроектами, говорится в другом сообщении банка. Завьялова будет отвечать за реализацию таких проектов и взаимодействие по этим темам с органами власти и общественными организациями. До Завьяловой пост старшего вице-президента занимала руководитель «РИА Новости» Светлана Миронюк. После нее Сбербанк вел переговоры с журналистом Марианной Максимовской, но та отказалась от этой должности. В декабре 2018 г. департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций переподчинили зампреду Сбербанка Льву Хасису. До этого департамент находился в прямом подчинении у председателя правления банка Германа Грефа.

Жигалова-Озкан проработала гендиректором «дочки» Disney 13 лет с момента прихода компании в Россию. Под ее руководством Disney в России заключил лицензионные соглашения с российскими телеканалами, стал лидером кинопроката, а также запустил кинопроизводство, говорится в сообщении банка. По какой причине Жигалова-Озкан решила сменить работу, стороны не сообщают. Жигалова-Озкан за время своей карьеры также занимала должности первого заместителя гендиректора компании «Профмедиа», вице-президента в группе «Интеррос» с совмещением позиции заместителя гендиректора Северо-Западного пароходства, работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.