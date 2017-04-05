Банки

Максимовская не войдет в команду Сбербанка

Правление госбанка не одобрило ее кандидатуру
Сергей Савостьянов / ТАСС

Марианны Максимовской не будет в команде Сбербанка - правление не одобрило ее кандидатуру, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Сбербанку. Кто будет назначен вместо нее, источник не сказал. Сама Максимовская не ответила на звонок «Ведомостей».

Максимовской связана прежде всего со СМИ – она известный журналист и телеведущая
Сбербанк с Марианной Максимовской

О том, что Сбербанк нашел в Максимовской замену Светлане Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций госбанка, на минувшей неделе рассказали «Ведомостям» сотрудник банка и человек, близкий к нему. Один из собеседников сказал, что у Максимовской давние и доверительные отношения с президентом Сбербанка Германом Грефом.

Максимовская сделала карьеру в СМИ – она известный журналист и телеведущая. Она ушла с телевидения в конце 2014 г., после этого она стала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», а с 2016 г. – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком».

Максимовская пришла работать на телевидение в начале 90-х, была ведущей новостных программ на «Первом канале», НТВ, ТВ-6 и др. В начале 2000-х стала автором и ведущей собственной аналитической программы на РЕН ТВ. В 2008, 2009 и 2010 гг. «Неделя с Марианной Максимовской» получала премию «Тэфи» как лучшая информационно-аналитическая программа. В 2014 г. программу закрыли.

Комментарии  ()
BRAT.Е
15:39 05.04.2017
Жаль . А было бы красиво - Леонтьев на балансе Сечина , Максимовская на балансе Грефа . Почти как в золотые 90 е когда говорящие головы кормились с разных рук . Незабвенные слова Гусинского из воспоминаний то ли Коржакова то ли еще кого то " Сейчас Женя скажет это " и "оно" (Киселев) говорило с экрана ))) . Надо было взять ее на баланс чтобы все знали ценник " настоящих журналистов " )))
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике