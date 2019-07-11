Финансы

Новости

ВТБ объяснил обыски в «Техносерве» итогом «работы» команды Ананьева

ВТБ подтвердил следственные действия в крупном системном интеграторе «Техносерв» и назвал их результатом «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева, отстраненного от управления в конце прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка, который является акционером «Техносерва».

Об обысках в офисах «Техносерва» стало известно 11 июля. По данным «Интерфакса», они проводились 8 июля. В результате был задержан сотрудник компании - директор департамента по работе с госструктурами Алексей Копейкин. «На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах «Техносерва» обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства», — заявила пресс-служба «Техносерва». В компании уточнили, что в прошлом такой стиль управления довел системного интегратора до «критического состояния».

«Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Ранее источник «Ведомостей» отмечал, что Копейкина подозревают в даче взятки. По словам собеседника, следственные действия по адресам «Техносерва» могут быть связаны с делом о взятке, возбужденным против заместителя предправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Иванов был задержан ранее 11 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ВТБ принадлежат 40% «Техносерва», Ананьев по-прежнему владеет 60% компании. «Техносерв» достался ему в феврале 2018 г. в результате раздела активов, которые принадлежали ему и его брату Дмитрию Ананьеву. В июне 2018 г. Ананьев заложил свои акции ВТБ, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В декабре того же года госбанк сообщил, что отстранил Ананьева от управления «Техносервом» из-за «грубых ошибок» его менеджмента — доведения компании до предбанкротного состояния и задержек зарплат.