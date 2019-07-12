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ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Банк России и Минфин могут перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и источники, близкие к ЦБ.

Издание указывает, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина.

Источники издания указывают, что добровольность, по мнению ЦБ, не даст необходимого притока средств в систему. Поэтому реформа в таком виде не решит поставленных задач и не создаст возможностей для долгосрочных инвестиций в экономику. В ЦБ на запрос издания не ответили, Минфин отказался от комментариев.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

Законопроект о введении системы ИПК находится на межведомственном согласовании. Согласно нему участники системы смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни. Ставка взносов пока не утверждена. Ранее сообщалось, что система должна заработать в 2020 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе