Почему россияне не хотят копить на пенсию

Большинство россиян не хотят добровольно и из собственных средств копить себе на пенсию с помощью индивидуального пенсионного капитала (ИПК), следует из майского опроса «Левада-центра». Но едва ли дело только в отсутствии традиции накоплений; как считают в Центробанке, сказывается давнее недоверие к государству и банальное отсутствие денег для накоплений.

Опрос «Левады» подтвердил то, о чем раньше говорили многие эксперты: 63% респондентов не хотели бы добровольно отчислять сколько-нибудь своих денег на пенсионные накопления в дополнение к обязательным отчислениям, которые делает работодатель. Две трети опрошенных по сути выразили недоверие системе ИПК, которую Минфин и ЦБ предлагают ввести взамен нынешней государственной накопительной пенсионной системы, взносы в которую заморожены с 2014 г.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов такой результат опроса пояснил РБК отсутствием у россиян культуры долгосрочных накоплений, которая связана с необходимостью отказаться от текущего потребления. Мол, человек, который копит на пенсию, в российском обществе выглядит белой вороной, в такой культуре копить очень сложно. Отчасти это так, но такая практика возникла не из ниоткуда. Полученные «Левадой» цифры описывают в принципе низкий уровень доверия россиян к государству. И чем старше, тем круг недоверчивых шире. Если среди респондентов 18–24 лет не желающих отчислять на пенсии около 50%, то среди респондентов в возрасте 35–44 и 45–54 лет, их родителей, – больше 65%. Старшие поколения не раз были обмануты финансово государством, последний раз – в 2014 г., когда замороженные накопления были направлены в Крым.

Но 29% понимают, что копить на пенсию самому все же надо: из них каждый пятый готов перечислять в ИПК по 1–2% или 3–5% месячного дохода, каждый десятый – от 6% и выше; это в первую очередь молодежь. По мнению Швецова, это «очень позитивный сюрприз» и «очень большая цифра». Возможно – только и эта цифра скорее виртуальная: между «хотел бы копить» и в реальности «могу» большая разница.

Копить люди, в принципе, не против, показывают опросы ФОМа для ЦБ: больше половины считают правильным откладывать свободные деньги. Но только если они есть: 66–76% опрошенных ФОМом говорили, что в последний месяц отложить ничего не удалось. Та же картина и в опросах «Левады»: в мае 65% сказали, что не имеют возможности сберегать, эта доля практически не меняется с 2012 г. По данным Росстата, в 48,2% из 48 000 обследованных домохозяйств денег хватает только на еду и одежду – можно, наверное, затянуть пояса до самого позвоночника и все-таки копить на пенсию, но маленькие отчисления с невысоких зарплат едва ли будут соответствовать усилиям и ожиданиям.