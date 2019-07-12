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Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс». Он стал владельцем 49% структуры через компанию «Грандеко». Обе стороны пока не комментировали сделку.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Грандеко» принадлежит Саиду Керимову на 99,5%. Миноритарным акционером компании является ее гендиректор Игорь Дегтярев. Через «Грандеко» Керимов владеет и другими активами, в их числе «Аэропорт Махачкала» (100%) и «Национальная киносеть» (99,99% принадлежит «Грандеко» и 0,01% самому Керимову).

РСД был создан в 2010 г. и до сих пор являлся 100%-ной дочерней компанией Сбербанка. В «СПАРК-Интерфаксе» отмечается, что РСД был зарегистрирован в дагестанском Дербенте. Компания оказывает услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФов, эмитентам ипотечных ценных бумаг, страховым компаниям, СРО.

Сулейман Керимов – один из богатейших политиков России, ныне сенатор от Дагестана. Его состояние Forbes оценил в 2019 г. в $6,3 млрд. Семье Керимова принадлежит более 82% акций золотодобывающей компании «Полюс». Формально сенатор не имеет отношения к «Полюсу»: с 2015 г. основным акционером является его сын Саид.