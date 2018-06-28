Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения

Сенатор

Сулейман Керимов Максим Стулов / Ведомости

Французские власти сняли все обвинения с российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, сообщил в четверг «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Претензий к Керимову больше нет, скоро ему вернут паспорт и внесенный залог, рассказал собеседник агентства. Два источника «Ведомостей», знакомых с Керимовым, подтвердили, что все обвинения с сенатора сняты.

После появления информации о снятии обвинений с Сулеймана Керимова котировки крупнейшего российского золотодобытчика - компании «Полюс» начали расти: за 15 минут компания подорожала на 5,2%. В 16.00 мск бумаги компании торговались по $31, в 16.15 - уже по $32,7.

Формально Сулейман Керимов не имеет отношения к «Полюсу». С 2015 г. основным акционером компании является его сын - Саид Керимов. Но инвесторы до сих пор активно реагируют на все новости, связанные с Керимовым-старшим. Когда последний попал в санкционный список Минфина в начале апреля, акции компании упали на 14,8% (до $9,6 млрд).

Обвинения

Во Франции Керимова обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Его задержали в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Прокуратура требовала арестовать сенатора, но суд отпустил его под залог. Сначала сумма составила 5 млн евро, позже ее увеличили в 8 раз - до 40 млн евро. При этом Керимова обязали сдать паспорт и запретили ему покидать пределы Франции.

Французские следователи, расследовавшие дело, изучали обстоятельства продажи дорогой недвижимости в Ницце, в частности, виллы Heir. Местное издание Nice Matin писало, что эта вилла - одна из самых красивых на Лазурном берегу и ее настоящим владельцем может быть Керимов. Формально он отношения к объекту не имел - по документам вилла принадлежит швейцарскому финансисту Александеру Штудхальтеру. Nice Matin отмечал, что правоохранительные органы подозревают, что сумма продажи виллы, представленная в налоговую службу Франции, была занижена.

«Сулейман Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами России», - комментировал статью Nice Matin помощник сенатора Алексей Красовский.

Дело о продаже виллы не закрыто, но расследование теперь ведут только в отношении швейцарца, рассказал «Ведомостям» знакомый Керимова. По его словам, стратегия защиты Керимова была построена на том, что сам он к сделке по вилле отношения не имеет - в связанных с ней операциях не участвовал, никаких документов не подписывал.

Визиты в Россию

Несмотря на запрет покидать Францию за время следствия Керимов неоднократно бывал в России. В частности, в январе он приезжал с разрешения французского суда на три дня. Поводом для визита стала необходимость навестить серьезно больного родственника — брата или сводного брата, сообщал прокурор Ниццы. Во время поездки Керимов встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В феврале французские власти снова разрешили Керимову приехать в Россию, сообщал Reuters. По данным агентства, поездка была связана с покупкой доли в банке «Возрождение». Прокурор Ниццы тогда заявил, что Керимов объяснял необходимость поездки «личными и семейными причинами». В апреле прокурор Ниццы рассказал РБК, что всего Керимов с начала расследования выезжал за пределы Франции пять раз. Но после этого Керимов еще как минимум раз приезжал в Москву – в начале мая он попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем. Из-за этого миллиардер был вынужден пропустить инаугурацию президента Владимира Путина.

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