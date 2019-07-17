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ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать об условиях льготной ипотеки

Население недостаточно осведомлено о программе льготной ипотеки, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор рекомендовал банкам активнее информировать граждан об условиях этой программы.

В частности, ЦБ предложил предоставлять информацию о программе в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов. Кроме того, банкам рекомендовано публиковать в специальном разделе на своих сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога.

Регулятор подчеркнул, что эта программа имеет высокую социальную значимость. Поэтому не рекомендовано предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита.

Льготная семейная ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в новостройке. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 таких кредита на 23,7 млрд руб. – менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. В июне банки начали снижать ставки семейной ипотеки ниже предписанных 6%. Однако из-за страховки кредиты по этой программе могут обойтись существенно дороже, писали «Ведомости».