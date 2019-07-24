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РБК узнал о планах «Восточного» продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного кредитного портфеля на своем балансе, сообщил РБК со ссылкой на три источника. Пресс-служба банка подтвердила изданию эту информацию. Предполагается продажа портфеля в размере от 5 до 10 млрд руб., сказал один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физическим лицам составлял 84 млрд руб.

«Восточный» рассчитывает, что продажа части кредитов позволит ему преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала, отмечает РБК. Центробанк дал кредитной организации время до августа, чтобы довести этот норматив до нужного уровня.

За последнее время «Восточный» серьезно сократил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку в банке, по итогам которой поручил ему досоздать резервы на 19,6 млрд руб. «Восточный» сначала создал резервы на 6 млрд руб., затем еще на 12 млрд руб. После этого ЦБ в мае предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам – все они были связаны с корпоративным портфелем. Итого всего банк доначислил 23 млрд руб.

После исполнения всех предписаний ЦБ у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко. Он просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме.