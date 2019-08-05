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WSJ узнала о масштабных сокращениях в HSBC

HSBC планирует масштабное сокращение персонала, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в топ-менеджменте кредитной организации. По словам источника издания, может быть уволено около 5000 человек, что позволит британскому банку сэкономить $650–700 млн. Такое решение HSBC принял из-за ухудшения перспектив мировой экономики, отмечает источник издания.

HSBC Holdings plc, образованный в 1990 г., является одним из крупных банковских конгломератов. Выручка HSBC за январь – июнь 2019 г., составила $29,4 млрд (к аналогичному периоду рост – около 8%), чистая прибыль – $9,9 млрд (рост – 18%), говорится в материалах HSBC.

Британский банк в понедельник объявил, что генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку «по взаимной договоренности с правлением». Временным исполняющим его обязанности назначен Ноэль Куинн.

HSBC – не первая кредитная организация, которая задумалась о масштабных сокращениях персонала. В июле Deutsche Bank объявил о масштабной реструктуризации, которая продлится до 2022 г. и предусматривает сокращение 18 000 сотрудников. Это решение может быть связано с попыткой Deutsche Bank снизить ожидаемые потери от санкций США, писала WSJ со ссылкой на источник издания, близкий к банку.