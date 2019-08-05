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Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов

Роскомнадзор направил банку «Открытие» письмо с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов Бинбанка, который в начале года был присоединен к «Открытию», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Банк должен предоставить информацию о причинах утечки, допустивших ее лицах и принятых мерах по устранению последствий.

Об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика DeviceLock. Компания сообщала об уязвимости еще в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

С начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, при этом от клиентов других банков поступало гораздо меньше заявлений, рассказал источник газеты, близкий к правоохранительным органам. В «Открытии» заявили, что все проблемы с базой решены, а количество атак на клиентов ниже среднерыночных показателей.