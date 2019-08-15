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ВТБ стал владельцем 70% «Мирогрупп ресурсы»

ВТБ объявил о покупке 70% в капитале «Мирогрупп ресурсы». Об этом говорится в пресс-релизе банка. По данным «СПАРК-Интерфакса», ранее компания на 100% принадлежала бизнесмену Андрею Долуде, сыну вице-губернатора Краснодарского края. Сумма сделки не уточняется. Долуда остался совладельцем компании.

«Мирогрупп ресурсы» является одним из лидеров зернового бизнеса в России. Компания заняла шестое место среди крупнейших экспортеров в сезоне 2018/2019 г., отправив на экспорт 1,4 млн т, по данным «Прозерно».

О том, что ВТБ купил «Мирогрупп ресурсы», стало известно в июне 2019 г. О сделке рассказал президент ВТБ Андрей Костин, его слова приводил Bloomberg. Однако официально стороны не объявляли о завершении сделки.

По словам первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении, покупка 70% в зерновом трейдере вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке. Долуда отметил, что участие ВТБ в капитале компании представит «Мирогрупп» возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников.

ВТБ активно наращивает свое присутствие на зерновом рынке России. В августе 2018 г. банковская группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов, одного из крупнейших в стране зерновых терминалов. Доля передана для урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. В феврале ВТБ получил еще один актив Магомедова – 50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании. В апреле ВТБ приобрел Новороссийский зерновой терминал у Новороссийского морского торгового порта. В августе банк приобрел 50% плюс 1 акция одного из самых крупных железнодорожных операторов – «Рустранском».