ВТБ купил крупнейшего в России оператора зерновозов

Так госбанк намерен укрепить свои позиции на зерновом рынке, которым активно заинтересовался год назад

Максим Стулов / Ведомости

Банк ВТБ купил 50% + 1 акция железнодорожного оператора «Рустранском» (РТК), сообщили стороны. Банк выкупил контрольный пакет РТК у основателей группы – Константина Засова и Константина Синцова. До этого 95,7% РТК контролировала Molesto Investments Ltd, принадлежащая Засову и Синцову. Другие детали сделки стороны не раскрыли.

РТК – четвертый в России железнодорожный оператор и первый в ключевых для него сегментах (перевозка зерна, удобрений и лесных грузов). Группа компаний управляет парком из 68 000 вагонов. Компании принадлежит крупнейший в стране оператор зерновозов «Русагротранс». Выручка РТК в 2018 г. составила 51,5 млрд руб., чистая прибыль – 11,6 млрд руб.

Весной РТК собирался провести IPO на Лондонской бирже, предложив инвесторам акции компании на $300 млн. Тогда группа компаний была оценена в $1,363–1,605 млрд, писало агентство Reuters со ссылкой на отчет одного из организаторов размещения – «ВТБ капитал». Для продажи ВТБ компанию оценили примерно так же, как и перед несостоявшимся IPO, рассказывал ранее «Ведомостям» человек, знакомый с деталями сделки.

«Я и мой партнер [Константин Синцов] действительно хотим, чтобы компания росла и развивалась, отвечая на растущий рыночный спрос. Чтобы обеспечить этот рост и инвестпрограмму, мы рассматриваем самые разные рыночные возможности. Выход на рынок публичного капитала, безусловно, одна из таких возможностей», – говорил осенью в интервью «Ведомостям» совладелец и президент РТК Засов.

Позже группа сообщила о приостановке процедуры IPO – основным акционерам поступили предложения о частной сделке, которые «лучше согласуются со стратегией развития компании». Позже выяснилось, что этот инвестор – ВТБ: в июне госбанк сообщил о подписании с владельцами РТК обязывающих документов о приобретении 50% + 1 акция компании.

Приобретение доли в группе компаний РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке, предусматривающую синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, процитирован в сообщении банка первый заместитель его президента-председателя правления Юрий Соловьев. Это, по его словам, позволит повысить эффективность отрасли в масштабах страны.

ВТБ активно собирает активы на отечественном зерновом рынке последний год. В августе 2018 г. банковская группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), одного из крупнейших в стране зерновых терминалов. Доля передана для урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Сам Магомедов обвинен в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества, с марта он под арестом. Позже ВТБ увеличил свою долю в НКХП до 33,7%.

В феврале ВТБ получил еще один актив Магомедова – 50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая также контролирует НКХП. Долю в ОЗК, как и пакет в НКХП, банк получил за долги «Суммы».

В апреле ВТБ приобрел другой крупный зерновой терминал – Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) у Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Сумма сделки составила 35,8 млрд руб., сообщали стороны.

В июне президент ВТБ Андрей Костин сообщил о покупке банком зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», его слова приводил Bloomberg. Трейдер занял шестое место среди крупнейших экспортеров в сезоне 2018/2019 г., отправив на экспорт 1,4 млн т, по данным «Прозерно». По данным ЕГРЮЛ, компания по-прежнему принадлежит прежнему владельцу – Андрею Долуде.

Также РБК сообщал о переговорах ВТБ по приобретению 50% зернового терминала в порту Тамань у украинского агрохолдинга Kernel (с 2012 г. холдинг владеет им на паритетных началах с Glencore). В июне Соловьев факт таких переговоров подтверждал.