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«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»

Сумма ущерба в деле о хищении средств из банка «Югра» выросла с 7,5 млрд до 200 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.

Сумма ущерба изменилась, когда было предъявлено обвинение Черновой. Ее задержали 14 июня и на следующий день арестовали. По версии следствия, Чернова выдавала заведомо невозвратные кредиты.

Хотин был задержан в апреле и отправлен под домашний арест. Тогда ему, а также экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления кредитной организации Дмитрию Шиляеву предъявили обвинение в хищении 7,5 млрд руб. у банка.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. На тот момент банк по величине вкладов занимал 15-е место в российской банковской системе. С момента ввода временной администрации дыра в «Югре» переоценивалась несколько раз, последняя цифра составила 160 млрд руб. Выплаты АСВ вкладчикам превысили 170 млрд руб.