Почему Хотин потерпел фиаско
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В пятницу, 19 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании Хотина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.
Арест бывших собственников банков, чтобы они компенсировали ущерб, – это уже отработанный прецедент, указывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный: «Деньги на бочку. Понятно, что у Хотиных есть активы за периметром банка, но по-хорошему, видимо, они их передавать АСВ отказались».
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» еще в июле 2017 г. Банк Хотина установил не один рекорд. Выплаты АСВ после банкротства банка составили рекордные 170 млрд руб. Вокруг банка произошло первое в истории России масштабное противостояние ЦБ и прокуратуры, а бывшие владельцы продолжали бороться за банк даже после отзыва лицензии.
Сам Хотин оставался в России, рассказывает близкий к наблюдательному совету АСВ человек. Агентство как конкурсный управляющий банка пыталось договориться о погашении кредитов. После того как банк лишился лицензии, большинство его заемщиков-юрлиц перестали платить. Но договориться не получилось, замечает собеседник «Ведомостей».
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