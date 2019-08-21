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Mastercard может запустить денежные переводы за границу по номеру телефона

Платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу, пишет РБК со ссылкой на источники. Предполагается, что для создания нового платежного решения будет использован сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов.

Платежная система обсуждает инициативу с банками, уточняет издание. Сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками — участниками проекта. По словам одного из собеседников издания, запущенная ЦБ в начале 2019 г. Система быстрых платежей (СБП), помешала международным платежным системам развивать аналогичные сервисы. «Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении», — отметил он.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках на территории России.

В системе участвуют ВТБ, «Открытие», «Русский стандарт», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».