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В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. В ЦБ и НСПК, которая является оператором системы, подтвердили, что эта инициатива обсуждается, но раскрывать подробности не стали. В платежном сервисе Qiwi рассказали, что работают над пилотом по приему наличных через СБП в ритейле.

Как будет реализован прием наличных в рамках СБП, неизвестно, отмечает газета. Он может осуществляться через терминалы и через розничные сети, выступающие в роли банковских платежных агентов, предположил директор «Золотой короны» Иван Ситнов.

Востребованность такого сервиса может быть невысокой, потому что доля оборота наличных за последние годы значительно снизилась, считают в ВТБ. Однако, по мнению участников рынка, целью введения прием наличных в рамках СБП может быть усиление контроля за платежами граждан и за «оцифровкой» наличных, отмечает «Коммерсантъ».

СБП была запущена в феврале на перевод средств между счетами и картами. Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.