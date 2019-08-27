Газпромбанк снизил ставки по ипотеке вслед за крупнейшими игроками
Газпромбанк, третий по величине портфеля ипотечных кредитов банк, снизил ставки по основным программам ипотеки на 0,2–0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила «Ведомостям» его пресс-служба.
Минимальная ставка кредитов на строящееся или готовое жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области при сумме ссуды от 10 млн руб. составит 9,2% годовых, от 6 млн руб. – 9,5%. При покупке недвижимости, расположенной в иных регионах, минимальная ставка в 9,2% годовых будет действовать для кредита от 5 млн руб., а ставка 9,5% – от 3 млн руб. Одновременно банк снизил минимальную ставку рефинансирования ипотеки на 0,3 п. п. – до 9,9%.
Эти ставки будут действовать при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости недвижимости и наличии полиса личного страхования для зарплатного заемщика. При меньшем начальном взносе ставка увеличится на 0,3 п. п., при отказе от личного и титульного страхования – на 1 п. п. Также ставка кредита возрастет на 0,3 п. п., если заемщик не является зарплатным клиентом Газпромбанка или если покупает недвижимость у лица, не являющегося его партнером.
Ранее в августе ипотека подешевела в 18 банках из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Возрождение» и др.