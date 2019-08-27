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РБК узнал о планах Сбербанка сменить логотип

Ведомости
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Сбербанк начал работу над новым логотипом, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа предлагается разместить наименование бренда «Сбер», а затем названия структур, входящих в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых вариантов, окончательное решение о ребрендинге пока не принято, отметил один из собеседников РБК. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек опубликовал в Facebоok вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

В апреле Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер». Он, скорее всего, будет использоваться в экосистеме госбанка. Президент Герман Греф в 2018 г. говорил, что Сбербанк уже значительно больше, чем банк.

Ребрендинг может обойтись Сбербанку как минимум в $300 млн, сказал РБК старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. По подсчетам гендиректора сервисного центра «Вывеска» Юрия Масленникова, переоформление одного отделения Сбербанка будет стоить 300 000 — 500 000 руб. У банка 14 200 отделений, то есть суммарные затраты могут составить от 4,3 до 7,1 млрд руб. ($70–110 млн).

Нынешний логотип Сбербанка появился десять лет назад — в 2009 г. Тогда эксперты оценивали стоимость ребрендинга банковских офисов в 20 млрд руб.

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Бизнес
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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд

Ведомости
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Philip Morris International (PMI) и Altria ведут переговоры об объединении; если удастся договориться, это будет слияние равных путем обмена акциями, сообщила в заявлении PMI. «Нет гарантий, что эти переговоры приведут к какой-либо договоренности или сделке. Кроме того, нет гарантий, что даже если договоренность будет достигнута, сделка будет завершена», – предупредила компания.

Рыночная капитализация такой корпорации, которая объединит компании, производящие сигареты Marlboro на международном рынке и в США, может составить около $210 млрд, отмечает Financial Times. По данным на закрытие торгов в понедельник, капитализация PMI составила около $121 млрд, Altria – $88 млрд. После появления сообщения о переговорах, акции PMI к 17.30 мск упали на 8%, Altria – выросли на 8%.

PMI отмечает, что она возглавляет процесс трансформации табачной отрасли, чтобы «создать будущее без дыма» и в итоге заменить сигареты продуктами без дыма «к выгоде людей, которые в противном случае продолжали бы курить, общества, компании и ее акционеров». Altria, в свою очередь, в конце прошлого года согласилась приобрести 35% в производителе электронных сигарет Juul Labs за $13 млрд.

Более двух лет назад основной конкурент компаний, British American Tobacco, договорился о покупке Reynolds American за $49,4 млрд. Как отмечает FT, в то время многие аналитики полагали, что PMI задумается о воссоединении с Altria, так как прошла угроза массовых исков против табачных компаний в США, которая заставила Philip Morris разделиться на две компании. В 2008 г. она выделила международное подразделение Philip Morris International, а компания в США стала Altria Group.

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Политика
Новости

В Арктике открыли пять новых островов

Ведомости
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На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане открыты пять новых островов. Об этом говорится в сообщении Северного флота, передает «Интерфакс». Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

Площадь островов – от 900 до 54 500 кв. м. На них проведена топографическая съемка. Они описаны и сфотографированы.

Впервые их обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир», отмечается в сообщении Северного флота. В конце 2016 г. на них обратила внимание студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она анализировала спутниковые снимки бухты Визе.

До этого острова были скрыты льдом, следует из сообщения. Гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015–2016 гг. спрогнозировали появление новых островов. Всего в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля за 2015–2018 гг. было обнаружено более 30 новых островов, мысов и бухт.

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Бизнес
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Личные данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

Ведомости
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Неизвестные опубликовали в интернете личные данные 703 000 сотрудников РЖД, сообщил в техноблоге Habr.com специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, откуда произошла утечка – неизвестно, но есть предположение, что это база данных службы безопасности.

Всего в компании, по данным на II квартал 2019 г., работает около 730 000 человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников РЖД. В открытом доступе оказались их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны.

В связи с публикацией личных данных в открытых источниках проводится проверка, сообщила «Ведомостям» пресс-служба РЖД: готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Утечек персональных данных клиентов не было, подчеркнула компания, заверив, что система продажи билетов имеет защиту высокой степени надежности.

10 главных кибератак в истории человечества

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Недвижимость
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Гуцериев продаст бизнес-центр рядом с парком Сокольники

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Орион», подконтрольного девелоперскому холдингу Legenda, о покупке АО «Вариатор». Об этом свидетельствует решение на сайте регулятора. Первым на это обратил внимание РБК.

АО «Вариатор» через цепочку кипрских компаний принадлежит владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву. Компания владеет зданием в Графском переулке, 9, в Алексеевском районе Москвы и участком площадью 2,3 га, на котором оно расположено. Здание находится рядом с парком Сокольники и станцией метрополитена «Алексеевская».

Здание построено в 1938 г. Ранее в нем находился 1-й таксомоторный парк. Сейчас здание сдается под офисы – в нем находится бизнес-центр «Вариатор». На его сайте указано, что у него класс С, общая площадь – 33 377 кв. м.

Группа «Сафмар» не ответила на запрос РБК. Руководитель и совладелец Legenda Василий Селиванов подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке актива. Сделка не закрыта, отметил он.

Холдинг Legenda основан в Петербурге в 2010 г. бывшими топ-менеджерами Setl Group, которая занимает третье место по объемам текущего жилого строительства в России. Селиванов – основной бенефициар. В настоящее время в стадии строительства 150 000 кв. м жилья в Петербурге. Если сделка с Гуцериевым будет закрыта, это станет первым проектом холдинга за пределами города.

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Финансы
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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке вслед за крупнейшими игроками

Ведомости
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Газпромбанк, третий по величине портфеля ипотечных кредитов банк, снизил ставки по основным программам ипотеки на 0,2–0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила «Ведомостям» его пресс-служба.

Минимальная ставка кредитов на строящееся или готовое жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области при сумме ссуды от 10 млн руб. составит 9,2% годовых, от 6 млн руб. – 9,5%. При покупке недвижимости, расположенной в иных регионах, минимальная ставка в 9,2% годовых будет действовать для кредита от 5 млн руб., а ставка 9,5% – от 3 млн руб. Одновременно банк снизил минимальную ставку рефинансирования ипотеки на 0,3 п. п. – до 9,9%.

Эти ставки будут действовать при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости недвижимости и наличии полиса личного страхования для зарплатного заемщика. При меньшем начальном взносе ставка увеличится на 0,3 п. п., при отказе от личного и титульного страхования – на 1 п. п. Также ставка кредита возрастет на 0,3 п. п., если заемщик не является зарплатным клиентом Газпромбанка или если покупает недвижимость у лица, не являющегося его партнером.

Ранее в августе ипотека подешевела в 18 банках из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Возрождение» и др.

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Технологии
Новости

The Verge: Facebook разрабатывает конкурента Snapchat

Ведомости
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Facebook разрабатывает новый мессенджер под названием Threads, который будет дополнять Instagram, сообщает The Verge.

Пользователь Threads помимо фото, видео и текста сможет в постоянном и автоматическом режиме делиться информацией с кругом ближайших друзей, пишет издание, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении скриншоты. В частности, в нем будут публиковаться местоположение и скорость пользователя. Новый мессенджер очень похож на тот, который уже имеется внутри Instagram, отмечает The Verge.

В мае этого года Instagram прекратил работу над отдельным мессенджером под названием Direct, которую он вел с 2017 г., напоминает издание. Руководители компании говорили, что бета-тестерам не нравилось переключение между приложениями, но отмечали, что компания осталась заинтересована в создании нового мессенджера.

Мессенджер, который выстроен вокруг ближайшего круга друзей, может быть очень популярным, подчеркивает The Verge, приводя в пример Snapchat. Согласно отчетам, пишет издание, средний пользователь Snapchat проводит больше времени в приложении, нежели средний пользователь Instagram. Facebook и Instagram уже давно стремятся к такому же вовлечению молодых пользователей, каким пользуется Snapchat, и новый мессенджер — это еще одна попытка составить сопернику конкуренцию.

Когда будет запущен Threads, неизвестно. Instagram отказался от комментария.

Бизнес
Новости

СБР сообщил о договоренностях со спортсменами о рекламных местах на форме

Ведомости
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Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами российской сборной об условиях контрактов, передает ТАСС со ссылкой на заявление президента союза Владимира Драчева. По его словам, вопрос, связанный с условиями контрактов, обсуждался на правлении СБР c участием призера чемпионатов мира Александра Логинова, олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко, а также чемпионов мира Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Спортсмены объяснили руководству СБР, что они недовольны количеством рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

«Мы обо всем договорились... Этот сезон будет переходным, мы пошли навстречу», – сказал Драчев. Он пояснил, что каждому спортсмену сборной подготовят к уже подписанному контракту индивидуальный договор, позволяющий исполнить обязательства перед личным спонсором. В будущем СБР разработает универсальный по форме контракт, в котором будет прописываться количество рекламных мест для личных спонсоров в зависимости от результатов биатлониста по итогам сезона.

Драчев 23 августа говорил, что из-за условий контракта Логинов отказался подписать контракт с союзом. Недовольство его условиями высказали также Малышко, Бабиков и Гараничев. Однако ранее они уже подписали документ.

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Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать – и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР – взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся – значит, у нас отношения не получились. Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет. Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того: мы не требуем ни бонусы, ни призовые. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП. Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга – значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

Логинов прокомментировал сложившуюся ситуацию в Instagram: «Мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет». По словам биатлониста, спортсмены не требуют с союза «ни бонусов, ни призовых». «Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП (Центр спортивной подготовки Минспорта. – «Ведомости»)», – пояснил Логинов.

Малышко в интервью «РИА Новости» рассказал, почему он был вынужден подписать контракт с союзом. По его словам, СБР каждый сезон подает списки в ЦСП на формирование команды. В свою очередь ЦСП выплачивает спортсменам, включенным в списки, стипендию и зарплату. «Нам вручили эти договоры и сказали, что если мы их не подпишем, то нас в списки не включат и в ЦСП мы ничего не получим», – отметил Малышко. По его словам, именно по этой причине многие молодые спортсмены на первом сборе в апреле подписали документ.

В контракте союза с биатлонистами прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату бонусов за высокие результаты. При этом подписавший контракт спортсмен в первую очередь должен выполнять обязательства перед спонсорами союза, а не перед личными спонсорами, несмотря на то что большую часть доходов биатлонисты получают от личных спонсорских соглашений с производителями спортивной продукции. Компании платят спортсменам за использование их логотипа, например, на костюме, шапочке или даже винтовке. Однако союз отдает лучшие места на экипировке биатлонистов своим спонсорам и требует от спортсменов согласования личных контрактов.

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Политика
Новости

ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

Ведомости
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Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа. Ответ ведомства на запрос Чихунов опубликовал на странице в Facebook.

Ведомство пояснило юристу, что оснований для привлечения главы государства к ответственности нет. «Дорожное движение – это совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог... Во время проведения различных протокольных мероприятий... соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается», – отметили в МВД. В связи с этим на лица и транспорт, задействованный в таких мероприятиях, нормы Правил дорожного движения не распространяются.

В обращении Чихунов просил наказать Путина и сопровождавших его людей по ст. 12.6 КоАП (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) за езду на мотоцикле без шлема. Данное правонарушение наказывается штрафом в размере 1000 руб.

Путин 10 августа посетил организованное «Ночными волками» байк-шоу «Тень Вавилона». Мероприятие проводилось в Крыму. Президент посетил шоу в сопровождении главы республики Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.

Сейчас «Енисей капиталу» принадлежит 24,5% «Трансконтейнера».

ФАС ранее получила ходатайство на покупку 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» от связанных с акционерами Evraz структур.

Условия аукциона по продаже акций «Трансконтейнера» были обнародованы 7 августа. Стартовая и минимальная цена продажи акций составляет 36,159 млрд руб. Проведение аукциона назначено на 27 ноября.

«Трансконтейнер» – ведущий российский оператор контейнерных перевозок. Компания входит в состав дочерней структуры РЖД – ОТЛК. Сейчас 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» принадлежит ОТЛК. В собственности «Енисей капитала» находится 24,5% акций «Трансконтейнера», ВТБ – 24,8%, еще 0,3% принадлежит стороннему инвестору.

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Бизнес
Новости

Минтранс предложил вдвое увеличить расходы на подготовку пилотов

Ведомости
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Министерство транспорта предложило правительству вдвое увеличить финансирование подготовки российских пилотов, рассказала «РИА Новости» директор департамента Минтранса России Светлана Петрова. Предложение об увеличении финансирования правительство рассмотрит в сентябре.

По ее словам, государству необходимо ежегодно тратить на эти цели 4 млрд руб. и еще около 450 млн на питание и обмундирование обучающихся. Сейчас обучение одного пилота в год обходится казне в 600 000 руб., сообщила она. Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вернуть в летные училища военные кафедры.

Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе лайнер запросил аварийную посадку и начал снижение. Сесть удалось со второго раза, cамолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы. При посадке командир не мог выдержать требуемую высоту, а вертикальная скорость снижения составляла 1,8 м/с – почти вдвое выше рекомендуемой, констатировали эксперты. За полторы минуты до касания полосы сигнализация предупредила о возможном резком изменении скорости и направления ветра. По инструкции пилоты должны были уйти на второй круг.

Политика
Новости

Власти запустят онлайн-сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД

Ведомости
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На сайте gosuslugi.ru запустят онлайн-сервис для обжалования автомобилистами штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), пишет РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.

В тестовом режиме онлайн-сервис заработает в 2020 г. Помимо обжалования штрафов через сервис можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Отвечать за работу сервиса будет Минкомсвязи. Для того чтобы начать пользоваться сервисом, автомобилисту необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещение о штрафе будет приходить водителю в день вынесения постановления. При помощи сервиса можно будет отправить ГИБДД запись с видеорегистратора и другие доказательства неправомерности штрафа.

Сейчас для обжалования штрафа автомобилисту необходимо в течение 10 суток обратиться в ведомство, выписавшее его. В Москве, например, штрафы выписывают сотрудники Госавтоинспекции, Московской административной дорожной инспекции и Администратора московского парковочного пространства.

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