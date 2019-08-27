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РБК узнал о планах Сбербанка сменить логотип

Сбербанк начал работу над новым логотипом, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа предлагается разместить наименование бренда «Сбер», а затем названия структур, входящих в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых вариантов, окончательное решение о ребрендинге пока не принято, отметил один из собеседников РБК. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек опубликовал в Facebоok вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

В апреле Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер». Он, скорее всего, будет использоваться в экосистеме госбанка. Президент Герман Греф в 2018 г. говорил, что Сбербанк уже значительно больше, чем банк.

Ребрендинг может обойтись Сбербанку как минимум в $300 млн, сказал РБК старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. По подсчетам гендиректора сервисного центра «Вывеска» Юрия Масленникова, переоформление одного отделения Сбербанка будет стоить 300 000 — 500 000 руб. У банка 14 200 отделений, то есть суммарные затраты могут составить от 4,3 до 7,1 млрд руб. ($70–110 млн).

Нынешний логотип Сбербанка появился десять лет назад — в 2009 г. Тогда эксперты оценивали стоимость ребрендинга банковских офисов в 20 млрд руб.