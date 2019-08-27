Новости
Финансы
Новости

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт из-за подозрительных платежей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МВД поддержало инициативу банков блокировать карты на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций, рассказали РБК два участника совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов и подтвердили в Ассоциации банков России (АБР). Представители МВД сказали на встрече, что для них 30 дней достаточно, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

При этом, по словам Войлукова, мнения банкиров по поводу срока блокировки разделились. Часть из них поддержали предложенную меру, другие считают, что необходимо более детально проработать механизм. Кроме того, большинство банков решили, что нужно блокировать только подозрительную сумму, а не всю карту.

Ранее банки предложили внести поправки в законодательство, которые предусматривают возможность блокировки на срок до 30 дней средств на карте клиента-получателя до подтверждения отправителем легитимности транзакции. ЦБ усомнился в эффективности этой меры: согласно его статистике, похищенные средства выводятся уже в первые часы после поступления на счет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин» сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов. «На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», – приводит слова президента «Интерфакс».

Гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский сообщил, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 млн человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 млн. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в свою очередь отметил, что РЖД планирует проложить к аэропорту железную дорогу.

«Гагарин» расположен в 20 км от Саратова. Это второй в России аэропорт, построенный с нуля (первым был ростовский «Платов»). В августе «Гагарин» принял свой первый рейс. Он построен холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Инвестиции составили около 8 млрд руб.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова до второй или даже третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты.

Как выглядит новый аэропорт Саратова

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира. Документ подготовлен Министерством спорта и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу всего на подготовку к Евро-2020 планируется выделить около 0,7 млрд руб. в 2019 г. и 5,6 млрд руб. в 2020 г. (всего чуть более 6,3 млрд руб.). Из них 3,7 млрд будут выделены из бюджетов регионов, остальные 2,6 млрд – из федерального бюджета.

Больше всего денег будет направлено на транспортное обслуживание чемпионата (3,1 млрд руб.), на различные мероприятия по подготовке к турниру, включая его продвижение (2,6 млрд руб.), а также на организацию площадок для публичного просмотра матчей (0,3 млрд руб.).

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Петербурге состоятся четыре матча турнира.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

ТАСС закроет свое научно-популярное издание «Чердак»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Команда научно-популярного издания «Чердак» объявила о закрытии проекта с 29 августа. Заявление редакции было опубликовано во вторник на страницах издания в социальных сетях.

«Чердак», согласно информации на его сайте, – это совместный проект ТАСС и Министерства образования и науки. Как отмечалось в сообщении редакции, решение о закрытии было принято издателем – ТАСС. «С точки зрения издателя, "Чердак" был коммерческим проектом (и крайне успешным), и потому пришел момент, как говорят предприниматели, "зафиксировать прибыль", чтобы она в какой-то момент не превратилась вдруг в убыток», – говорилось в заявлении. Спустя примерно час после публикации эта запись была удалена из соцсетей «Чердака», цитату приводит TJournal.

В редакции работают 12 человек – часть из них перейдет в научное издание «N+1», часть будет писать новости науки в ТАСС, еще несколько сотрудников не определились с планами.

ТАСС в свою очередь сообщает, что по случаю своего 115-летия решил ввести на сайте новый раздел «Наука». «Наш портал "Чердак" туда вольется. Будет хороший информационный продукт, посвященный научным прорывам, вектору развития науки в России», – сказал генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Проект «Чердак» был запущен в 2015 г. Его позиционировали как сайт, который может понятным языком рассказать о научных разработках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия отказала в выдаче визы американскому сенатору-демократу Крису Мерфи, сообщает Reuters. Политик предположил, что отказ связан с разногласиями, которые возникли в Вашингтоне по поводу возможного возвращения России в G7. По словам Мерфи, он планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США.

Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу. Ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что Москва не дала ему разрешения на въезд. Он также хотел поехать в Россию в составе делегации конгресса в следующем месяце.

При этом посольство России в США заявило, что Джонсон не обращался за визой и не сообщал о планах посетить страну. Дипломаты также добавили, что давно призывают Вашингтон снять любые ограничения на поездки для законодателей обеих стран.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Авто
Новости

Совместное предприятие GM и «АвтоВАЗа» приостановит выпуск автомобилей в сентябре

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Паритетное СП «Джи эм – АвтоВАЗ» из-за падения продаж приостановит в сентябре конвейер, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами завода. Работа конвейера будет остановлена со 2 по 6 сентября, уточнил представитель совместного предприятия. По его словам, это нужно «для оптимизации баланса спроса и предложения» на выпускаемые предприятием внедорожники Chevrolet Niva.

Мощность «Джи эм – АвтоВАЗа» – 98 000 машин в год, в прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. В январе – июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12 163 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос.

Ожидаемые продажи Niva в августе и сентябре представитель «Джи эм – АвтоВАЗа» не раскрыл. По его словам, отгрузки в период остановки конвейера будут идти в обычном режиме. Работники получат компенсацию в размере 2/3 заработной платы. Сокращений персонала завод не планирует, добавил представитель.

Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл производственные планы завода. Он лишь отметил, что производство гибко подстраивается под спрос. Сокращений персонала, по его словам, не планируется. Представители Hyundai, групп Volkswagen и Toyota заверили, что их компании не планируют сокращать производство и персонал в России. Продажи автомобилей всех марок группы Volkswagen в России за семь месяцев выросли на 4,8%, Toyota – снизились на 4,7%. Представители Kia, Renault и Nissan на вопросы «Ведомостей», касающиеся производственных планов, пока не ответили. Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль сказал, что заказы от дилерской сети на сентябрь-октябрь – на уровне аналогичного периода 2018 г.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Самсунг электроникс рус компани» (российская «дочка» Samsung) на 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, к административной ответственности привлечены сотрудники компании, которые непосредственно осуществляли контроль за ценами, отметила ФАС.

В сообщении ведомства отмечается, что в ходе рассмотрения дела «дочка» Samsung прекратила нарушать антимонопольное законодательство и оказывала содействие, что было учтено при назначении штрафа.

Как Samsung представил Galaxy с гибким дисплеем

Финансы
Новости

РБК узнал о планах Сбербанка сменить логотип

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк начал работу над новым логотипом, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх – с зеленого до синего. Справа от этого логотипа предлагается разместить наименование бренда «Сбер», а затем названия структур, входящих в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых вариантов, окончательное решение о ребрендинге пока не принято, отметил один из собеседников РБК. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек опубликовал в Facebоok вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

В апреле Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак – «Сбер». Он, скорее всего, будет использоваться в экосистеме госбанка. Президент Герман Греф в 2018 г. говорил, что Сбербанк уже значительно больше, чем банк.

Ребрендинг может обойтись Сбербанку как минимум в $300 млн, сказал РБК старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. По подсчетам гендиректора сервисного центра «Вывеска» Юрия Масленникова, переоформление одного отделения Сбербанка будет стоить 300 000–500 000 руб. У банка 14 200 отделений, то есть суммарные затраты могут составить от 4,3 млрд до 7,1 млрд руб. ($70–110 млн).

Нынешний логотип Сбербанка появился десять лет назад – в 2009 г. Тогда эксперты оценивали стоимость ребрендинга банковских офисов в 20 млрд руб.

Бизнес
Новости

Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Philip Morris International (PMI) и Altria ведут переговоры об объединении; если удастся договориться, это будет слияние равных путем обмена акциями, сообщила в заявлении PMI. «Нет гарантий, что эти переговоры приведут к какой-либо договоренности или сделке. Кроме того, нет гарантий, что даже если договоренность будет достигнута, сделка будет завершена», – предупредила компания.

Рыночная капитализация такой корпорации, которая объединит компании, производящие сигареты Marlboro на международном рынке и в США, может составить около $210 млрд, отмечает Financial Times. По данным на закрытие торгов в понедельник, капитализация PMI составила около $121 млрд, Altria – $88 млрд. После появления сообщения о переговорах акции PMI к 17.30 мск упали на 8%, Altria – выросли на 8%.

PMI отмечает, что она возглавляет процесс трансформации табачной отрасли, чтобы «создать будущее без дыма» и в итоге заменить сигареты продуктами без дыма «к выгоде людей, которые в противном случае продолжали бы курить, общества, компании и ее акционеров». Altria, в свою очередь, в конце прошлого года согласилась приобрести 35% в производителе электронных сигарет Juul Labs за $13 млрд.

Более двух лет назад основной конкурент компаний, British American Tobacco, договорился о покупке Reynolds American за $49,4 млрд. Как отмечает FT, в то время многие аналитики полагали, что PMI задумается о воссоединении с Altria, так как прошла угроза массовых исков против табачных компаний в США, которая заставила Philip Morris разделиться на две компании. В 2008 г. она выделила международное подразделение Philip Morris International, а компания в США стала Altria Group.

Политика
Новости

В Арктике открыли пять новых островов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане открыты пять новых островов. Об этом говорится в сообщении Северного флота, передает «Интерфакс». Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

Площадь островов – от 900 до 54 500 кв. м. На них проведена топографическая съемка. Они описаны и сфотографированы.

Впервые их обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир», отмечается в сообщении Северного флота. В конце 2016 г. на них обратила внимание студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова. Она анализировала спутниковые снимки бухты Визе.

До этого острова были скрыты льдом, следует из сообщения. Гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015–2016 гг. спрогнозировали появление новых островов. Всего в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля за 2015–2018 гг. было обнаружено более 30 новых островов, мысов и бухт.

Бизнес
Новости

Личные данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Неизвестные опубликовали в интернете личные данные 703 000 сотрудников РЖД, сообщил в техноблоге Habr.com специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, откуда произошла утечка – неизвестно, но есть предположение, что это база данных службы безопасности.

Всего в компании, по данным на II квартал 2019 г., работает около 730 000 человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников РЖД. В открытом доступе оказались их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны.

В связи с публикацией личных данных в открытых источниках проводится проверка, сообщила «Ведомостям» пресс-служба РЖД: готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Утечек персональных данных клиентов не было, подчеркнула компания, заверив, что система продажи билетов имеет защиту высокой степени надежности.

10 главных кибератак в истории человечества

Недвижимость
Новости

Гуцериев продаст бизнес-центр рядом с парком Сокольники

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Орион», подконтрольного девелоперскому холдингу Legenda, о покупке АО «Вариатор». Об этом свидетельствует решение на сайте регулятора. Первым на это обратил внимание РБК.

АО «Вариатор» через цепочку кипрских компаний принадлежит владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву. Компания владеет зданием в Графском переулке, 9, в Алексеевском районе Москвы и участком площадью 2,3 га, на котором оно расположено. Здание находится рядом с парком Сокольники и станцией метрополитена «Алексеевская».

Здание построено в 1938 г. Ранее в нем находился 1-й таксомоторный парк. Сейчас здание сдается под офисы – в нем находится бизнес-центр «Вариатор». На его сайте указано, что у него класс С, общая площадь – 33 377 кв. м.

Группа «Сафмар» не ответила на запрос РБК. Руководитель и совладелец Legenda Василий Селиванов подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке актива. Сделка не закрыта, отметил он.

Холдинг Legenda основан в Петербурге в 2010 г. бывшими топ-менеджерами Setl Group, которая занимает третье место по объемам текущего жилого строительства в России. Селиванов – основной бенефициар. В настоящее время в стадии строительства 150 000 кв. м жилья в Петербурге. Если сделка с Гуцериевым будет закрыта, это станет первым проектом холдинга за пределами города.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow