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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт из-за подозрительных платежей

МВД поддержало инициативу банков блокировать карты на срок до 30 рабочих дней из-за подозрительных операций, рассказали РБК два участника совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов и подтвердили в Ассоциации банков России (АБР). Представители МВД сказали на встрече, что для них 30 дней достаточно, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

При этом, по словам Войлукова, мнения банкиров по поводу срока блокировки разделились. Часть из них поддержали предложенную меру, другие считают, что необходимо более детально проработать механизм. Кроме того, большинство банков решили, что нужно блокировать только подозрительную сумму, а не всю карту.

Ранее банки предложили внести поправки в законодательство, которые предусматривают возможность блокировки на срок до 30 дней средств на карте клиента-получателя до подтверждения отправителем легитимности транзакции. ЦБ усомнился в эффективности этой меры: согласно его статистике, похищенные средства выводятся уже в первые часы после поступления на счет.