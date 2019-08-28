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«Коммерсантъ» узнал о новой схеме привлечения клиентов микрофинансовыми организациями

Микрофинансовые организации (МФО) стали использовать новую схему недобросовестного привлечения клиентов, пишет «Коммерсантъ». В частности, они предлагают гражданам по телефону от имени банков оформить кредит в офисе. За счет чужого бренда микрокредитные компании расширяют свою клиентскую базу, утверждает газета.

Как рассказали изданию в банках, в конце лета клиенты стали жаловаться на сотрудников МФО, предлагающих одобренный кредит наличными. В большинстве жалоб граждане указывают, что взять кредит им предлагали в офисе МФО, не связанной с банком. Сообщения о подобном способе кредитования, в частности, поступали от компании «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»), пишет «Коммерсантъ».

«Еще относительно недавно недобросовестные участники микрофинансового рынка мимикрировали под крупнейшие банки, используя в названии их наименования, однако сейчас от подобных игроков рынок неплохо зачищен... Звонки от имени кредитных организаций – это продолжение той же истории», – считает председатель правления Руна-банка Александр Арифов.

В свою очередь в МФО «Мигкредит» заявили, что участники рынка микрокредитования отрицательно оценивают такую схему привлечения кредитов. «Обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора», – пояснили в компании.

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому МФО запретят выдавать россиянам потребительские кредиты под залог жилья.