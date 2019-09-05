Финансы

Новости

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. «Не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП», – пояснил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Когда Сбербанк подключится к системе, он не уточнил. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил Греф. По закону системно значимые банки, к которым относится Сбербанк, должны присоединиться к проекту до 1 октября.

СБП была запущена Центробанком в феврале. Пока система распространяется на перевод средств между счетами и картами. До конца года ЦБ запустит в системе переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода. В конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в СБП может появиться услуга приема наличных.

С момента запуска к СБП подключились ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Греф ранее неоднократно говорил о том, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, поскольку у него есть своя система переводов по номеру телефона получателя. К ней подключены также несколько сторонних банков.