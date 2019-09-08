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РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как отмечает издание, Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. СКР планирует 9 сентября ходатайствовать в Басманном суде о заочном аресте Ананьева, сообщили два собеседника издания.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано кредитной организацией в 2018 г. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отмечается в сообщении.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на братьев Ананьевых, но и на их родственников. В июне этого года суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьеву. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.