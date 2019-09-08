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РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как отмечает издание, Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. СКР планирует 9 сентября ходатайствовать в Басманном суде о заочном аресте Ананьева, сообщили два собеседника издания.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано кредитной организацией в 2018 г. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отмечается в сообщении.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Всего в перечне арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на братьев Ананьевых, но и на их родственников. В июне этого года суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьеву. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.

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Собянин прокомментировал предварительные итоги выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми »эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте. По его словам, в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. «Страсти были нешуточные», — добавил он.

«В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — отметил Собянин.

Он выразил надежду, что парламент сможет работать конструктивно. По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 19 кандидатов от оппозиционных партий.

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Врио губернатора Лимаренко победил на выборах в Сахалинской области

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко победил на выборах главы региона, по итогам обработки 100% протоколов, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя облизбиркома Павла Сиваконова. «Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко — 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%», — сказал он.

По его словам, на цифровых избирательных участках в Москве проголосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные значительно не повлияют.

По его данным, второе место по голосам избирателей набрал Алексей Корниенко (КПРФ) — 24,21% голосов. За руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флера проголосовали 7,64% избирателей, за Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) — 5,91%, Дмитрия Кочергина (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 2,25%.

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Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму

Ведомости
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На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва». Таким образом, выборы в этом округе проигрывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. От этого же округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, но он не был допущен на выборы.

Эти данные приводятся по итогам обработки 22,3% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,51%.

Агентство указывает, что результаты в округе №15 пока обрабатываются. В этом округе основная борьба идет между лидером московских единороссов Андреем Метельским и кандидатом от КПРФ Сергеем Савостьяновым. Ранее сообщалось, что Савостьянов побеждает единоросса. Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова в свою очередь сообщила, что в районе Гольяново территориальная избирательная комиссия прекратила работу, там возможны фальсификации результатов голосования по округу №15 — члены комиссии отказываются вводить в систему ГАС «Выборы» данные из протоколов, отметила она.

8 сентября – единый день голосования, в который проходили, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные.

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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Оппозиционные кандидаты получают в Мосгордуме 19 мандатов из 45, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Мосгоризбиркома.

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах. В других округах побеждают самовыдвиженцы. При этом представители «Единой России» в этот раз шли как самовыдвиженцы.

Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Также лидируют три кандидата от партии «Яблоко»: Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Явка к 18.00 достигает 17,2%, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список «Умного голосования» вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.

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Политика
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В «Единой России» довольны результатами единого дня голосования

Ведомости
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает прошедшие выборы «полной победой» «Единой России», об этом он заявил журналистам.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Во всех законодательных собраниях «Единая Россия» получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников», – заявил Турчак. Исключением стал Хабаровский край, в котором «Единая Россия» проиграла выборы ЛДПР. Также там не смогла победить певица Вика Цыганова, которая баллотировалась от «Единой России».

Турчак подчеркнул, что выборы в гордуму Иркутска партия выиграла, несмотря на то что губернатор-коммунист Сергей Левченко «на полную включил административный ресурс». Партия также одержала победу на выборах мэра Улан-Удэ, добавил Турчак. «Это к разговору о том, как голосует Сибирь и Дальний Восток. И это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов, прогнозировавших результаты выборов на этих территориях», – сказал Турчак.

Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» отметил, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу теперь придется одному нести ответственность за регион. «У Фургала была возможность разделить ответственность за Хабаровский край с коммунистами и единороссами, у нас есть примеры Орловской, Смоленской, Владимирской областей (там губернаторы не от «Единой России». – «Ведомости»)», – говорит единоросс. По словам собеседника в партии, на итоги выборов в крае повлияли в том числе и выборы в Госдуму 2016 г., когда одномандатный округ был отдан властями Фургалу.

В 2018 г. выборы губернатора Хабаровского края выиграл депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, обойдя действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта.

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Политика
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Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму

Ведомости
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Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В частности, побеждают Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Если результаты кандидатов от КПРФ подтвердятся, это будет означать поражение лидера московских единороссов Андрея Метельского и ряда других кандидатов от партии власти.

Также лидируют три кандидата от партии «Яблоко»: Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

Ранее прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. В фонде пояснили, что получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%.

Политика
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Кандидаты от власти побеждают в Волгоградской, Вологодской и Астраханской областях

Ведомости
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В Волгоградской, Астраханской и Вологодской областях побеждают кандидаты от власти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторов ЦИК.

В первом регионе по итогам обработки 0,07% протоколов лидирует врио губернатора Андрей Бочаров, выдвинутый от партии «Единая Россия». Он набирает 65,64% голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Бурова – 19,96%, у Владимира Рублева от ЛДПР – 8,23%, а у Сергея Полещука от «Справедливой России» – 2,67%.

В Астраханской области также лидирует врио губернатора – самовыдвиженец Игорь Бабушкин. По итогам подсчета 0,17% протоколов у него 60,91% голосов. За ним следуют кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков (16,36%), Николай Арефьев от КПРФ (10,75%) и Сергей Сычев от Партии пенсионеров (6,97%).

В Вологодской области по итогам обработки 0,31% протоколов побеждает действующий губернатор Олег Кувшинников. Он набирает 73,01% голосов. У Ольги Шириковой от ЛДПР – 15,1%, у Маргариты Савоськиной от «Справедливой России» – 6,06%.

Волгоградская, Астраханская и Вологодская области – три из шести регионов, где источники «Ведомостей», а также эксперты предсказывали наиболее сложную ситуацию для власти. В список входят Республика Алтай, Сахалинская область и Санкт-Петербург. В Алтае и на Сахалине, согласно первым итогам обработки протоколов, обнародованным ЦИК, тоже побеждают кандидаты от власти, занимающие должность врио губернатора: это единоросс Олег Хорохордин и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. По Петербургу данных пока нет.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Политика
Новости

Прокремлевский фонд отказался публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

Он отметил, что получил высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%. «Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», – подчеркнула организация.

Накануне ФоРГО объявил, что в 20.00 в день выборов представит данные экзитполов. Результаты должны были основываться на данных трех социологических служб – MAGRAM, Центра политических технологий, ВЦИОМа.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Явка к 18.00 достигает 17,2%, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В Москве в итоге в список «Умного голосования» вошли 33 выдвиженца КПРФ, восемь кандидатов от «Справедливой России», все три зарегистрированных на выборах представителя «Яблока» и один самовыдвиженец.

Политика
Новости

На выборах губернатора Республики Алтай лидирует кандидат от «Единой России»

Ведомости
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Кандидат от «Единой России», врио главы республики Алтай Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные на мониторах ЦИК. По итогам подсчета 1,27% протоколов Хорохордин получает 54,65% голосов. На втором месте Виктор Ромашкин от КПРФ (35,86%), а на третьем – Дмитрий Софронов от ЛДПР (7,71%).

В марте Александр Бердников, который тогда занимал пост главы Республики Алтай, подал заявление об отставке. Президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность врио руководителя региона Хорохордина.

Наиболее сложными для власти, как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, а также по оценкам экспертов, считаются выборы губернатора Алтая, Вологодской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. На Сахалине по итогам обработки более 80% протоколов так же, как и Республике Алтай, лидирует кандидат от власти – самовыдвиженец и врио губернатора Валерий Лимаренко, которого назначил на пост Путин. У него 60,49%.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят выборы губернаторов. Непрямые парламентские выборы руководителя региона проводятся еще в трех регионах – Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Политика
Новости

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

Ведомости
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На Тверской улице в Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сама Алехина рассказала «Медиазоне». По ее словам, задержаны минимум девять человек, все они находятся в автозаке. «Мы просто шли», – подчеркнула она.

По данным «Медиазоны», также у здания московской мэрии были задержаны начальник штаба Егора Жукова Евгения Овчарова и координатор проекта «Объединенные демократы» Татьяна Усманова. Всего около мэрии задержали 15 человек, сообщила изданию пресс-секретарь организации «Открытая Россия» Наталья Грязневич.

Как сообщает «ОВД-инфо», все задержанные пришли к рамкам металлоискателей, которые установлены на Тверской, в футболках в поддержку фигурантов «московского дела» – так называют дело, возбужденное после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы.

Как пишет телеканал «Дождь», на Тверской улице 8 сентября планировались пикеты в поддержку политзаключенных.

Азар в своем Telegram-канале рассказал, что пошел «с друзьями и коллегами, которые решили прогуляться по Тверской в белых футболках с фотографиями политзаключенных <...>, чтобы поддержать их». Он отметил, что не надел футболку, которую надели другие, и не участвовал в акции. К нему подошли сотрудники полиции, попросили показать паспорт, а затем задержали. По его данным, задержаны еще десять человек. Причину задержания полицейские не называли, отметил Азар.

Позже он сообщил, что его отпустили, в то время как остальных задержанных повезли в ОВД.

8 сентября – единый день голосования, в который проходят, в частности, выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протестные акции – как согласованные, так и несогласованные. Самая массовая протестная не согласованная с властями акция прошла 27 июля, когда оппозиционеры предложили москвичам выйти к мэрии Москвы. Тогда, по данным «ОВД-инфо», задержали 1373 человека. Именно после этой акции были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Всего по «московскому делу» осуждены уже шесть человек.

Политика
Новости

Вика Цыганова проигрывает на выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае

Ведомости
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На довыборах депутата Госдумы в Хабаровском крае после обработки 10% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК. У Пиляева 38,33% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Платошкин (21,71%), на третьем – Виктория Цыганова от «Единой России» (14,32%).

На выборах в парламент Хабаровского края – законодательную Думу – также лидирует ЛДПР, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК. После обработки 13,15% у партии 54,66% голосов. Второе и третье места занимают «Единая России» (15,97%) и КПРФ (15,97%).

Кампания в Хабаровском крае стала самыми сложными выборами в законодательное собрание для федеральных властей. В прошлом году выборы губернатора в регионе выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, а не действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Место в Госдуме освободилось после того, как Фургал занял пост главы края.

8 сентября – единый день голосования. В 16 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в частности главы Санкт-Петербурга. Еще в трех регионах проходят непрямые парламентские выборы руководителя региона. Кроме того, в воскресенье проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Из-за недопуска независимых кандидатов в столице проходили протесты.

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